 Rosalía aclara su relación con Rauw y Hunter Schafer
¿Dejó a Rauw Alejando por una mujer? Rosalía habla por primera vez de Hunter Schafer

Rosalía habló en una entrevista de su pasado amoroso. Su respuesta pronto generó polémica.

Rosalía, Redes sociales
Rosalía / FOTO: Redes sociales

En su primera entrevista sobre el tema, Rosalía habla abiertamente de la relación que mantuvo con la actriz Hunter Schafer en 2019, subraya que no se sintió presionada para definir su sexualidad y celebra que ambas compartan hoy una relación cordial y profesional, al ser compañeras en la próxima temporada de Euphoria.

¿Rauw Alejandro la dejó por Hunter Schafer?

Los rumores sobre un posible romance entre Rosalía y Hunter Schafer comenzaron en 2019, cuando fueron vistas frecuentemente juntas en Los Ángeles: paseando, comprando muebles o disfrutando de batidos.

En aquel entonces, Rosalía le dedicó unas palabras afectuosas en un premio Billboard, a lo que Hunter respondió lanzándole un beso desde el público.

En 2023, tras el lanzamiento de "Tuya", muchos interpretaron que la canción, con letras dedicadas a una mujer ("Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía"), aludía a Schafer.

Fue en 2024 cuando se confirmó que mantuvieron una relación sentimental durante cinco meses en 2019. Rosalía lo admitió en una entrevista con GQ: "Se ha especulado mucho... al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así".

Por su parte, Schafer declaró también que eran "familia pase lo que pase" y que la relación actual se mantiene en términos de amistad.

Sospechas confirmadas 💖 De amigas a novias a amigas de nuevo! Así fue la historia entre Hunter Schafer y la Rosalía, quienes se conocieron en un desfile en 2019. Congeniaron tanto que comenzaron a salir y rápidamente la relación pasó al siguiente nivel. Y aunque el noviazgo duró tan solo unos meses, la amistad quedó y hoy son muy unidas! . . . #hunterschafer #rosalia #larosalia

En la edición de septiembre 2025 de la revista Elle (USA), Rosalía fue consultada sobre su pasado amoroso, incluida su relación con Hunter Schafer. Cuando se le preguntó si esa experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, respondió con rotundidad: "No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía".

Hoy, Rosalía y Hunter Schafer se encuentran trabajando juntas en la tercera temporada de Euphoria, que se estrenará en 2026. La cantante ha dicho que ha sido una experiencia positiva, destacando el ambiente profesional y la energía creativa que reina en el set.

Rosalía ha tenido otras relaciones públicas desde entonces, como con el actor Jeremy Allen White y su compromiso fallido con Rauw Alejandro, que terminó en el verano de 2023.

Hunter Schafer, por su parte, salió entre 2022 y 2023 con su compañero de Euphoria, Dominic Fike, aunque la relación terminó por infidelidad, y ahora se encuentra soltera y enfocada en su proceso personal.

Hasta la fecha no se conoce cuál fue el motivo de la ruptura de Rosalía de Rauw Alejandro pero es claro que no fue por Hunter Schafer, pues a ella la conoció antes que a él. Sin embargo, la amitad entre ellas nunca se ha terminado. 

