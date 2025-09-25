Chiquis Rivera muestra su asombrosa pérdida de peso en bikini

Chiquis Rivera causó furor en redes sociales tras presumir en un video sus curvas en un diminuto bikini mientras disfruta de sus vacaciones en un lujoso yate.
La hija de Jenni Rivera dejó a todos boquiabiertos por lo hermosa que se ve tras su pérdida de peso.
En el video, que musicalizó con el tema ‘Viajando por el Mundo’ de Karol G y Manu Chao, Chiquis aparece sentada de espaldas en un yate, mientras luce un traje de baño animal print para deleite de su fotógrafo y de sus fans.
El video, que de inmediato se llenó de corazones rojos, fue grabado durante la escapada que Chiquis se dio a Los Cabos San Lucas, en México.
"Los atardeceres en México acaban de golpear diferente, especialmente ahora. ???", escribió.
Además de los elogios de su familia, Chiquis también recibió varios más por parte de sus fans, quienes coincidieron que se ve hermosa en su nueva edad.
"Hermosa", "Cuerpazo", "Inspiración al máximo", "Muy sexy", "Qué chulada de mujer", se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido su video en traje de baño.
Transformación
El gran cambio físico de Chiquis Rivera no ha sido sencillo, pues no solo se trata de una decisión estética, sino también de salud y por la que ha realizado algunos sacrificios, tal como indicó recientemente en "Ventaneando".
Durante su conversación con el programa de TV Azteca, la artista negó que se haya sometido a una operación de manga gástrica, sino que ha sido parte de un estricto plan de nutrición.
"Ya no tomo cerveza ni refresco, ya llevo ocho meses que no lo hago y eso te ayuda tanto", explicó Janney Marín Rivera, nombre real de la celeb de Estados Unidos.
Del mismo modo, Chiquis dejó en claro que no sigue un programa que la limita, sino que opta por comer lo que desea, pero en cantidades pequeñas, con el objetivo de no alterar su dieta. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
"Si quiero un pastel, me voy a comer poquito, no todo", explicó semanas atrás. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."