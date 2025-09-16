Coachella 2026: Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G

El festival Coachella Valley Music and Arts Festival ha revelado su alineación para 2026, confirmando a Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G como los principales headliners para los dos fines de semana del evento, que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California.
Justin Bieber hará su primera presentación como cabeza de cartel de Coachella tras más de tres años sin un concierto propio y después de que sus álbumes "Swag" y "Swag II" acapararan atención mediática.
Sabrina Carpenter regresa al desierto, luego de su debut en Coachella en 2024, impulsada por el éxito de sus últimos discos, entre ellos Man’s Best Friend.
Karol G, por su parte, también vuelve al escenario de Coachella tras su presentación en 2022; su álbum más reciente es Tropicoqueta.
Reacciones de los fans
Al anunciarse la alineación, las redes sociales explotaron en entusiasmo. Seguidores de Justin Bieber celebran su regreso al escenario grande, muchos expresando que esta será "una de sus actuaciones más esperadas en años".
Para fans latinos, la presencia de Karol G reafirma la creciente influencia de artistas en español en escenarios globales, y para seguidores de la nueva generación pop, Sabrina Carpenter aparece como símbolo de ascenso constante.
Usuarios de x, Instagram y TikTok comparten memes, clips anticipados y listas de canciones que esperan escucharse en vivo. Algunos señalan que el cartel "equilibra" la experiencia festivalera entre lo masivo, lo emergente y lo alternativo.
Otros seguidores ponen atención especial al hecho de que Coachella siga apostando por diversidad de géneros musicales, lo que permite que distintos públicos se identifiquen con el evento.
Además de los cabezas de cartel, el festival tendrá un repertorio amplio que mezcla leyendas, artistas emergentes e invitados especiales. Entre los nombres ya confirmados se encuentran The Strokes, Devo, Lykke Li, David Byrne, Interpol, Young Thug, FKA Twigs, Iggy Pop, Laufey, Teddy Swims, Katseye, Addison Rae, PinkPantheress, Major Lazer, el proyecto colaborativo Nine Inch Noize (entre Boys Noize y Trent Reznor de Nine Inch Nails), The xx y Black Flag, entre otros.
Habrá también presentaciones especiales, como "The Bunker Debut of Radiohead Kid A Mnesia", vinculado a reediciones de los álbumes Kid A y Amnesiac de Radiohead.
El cartel promete una mezcla que va desde el pop comercial hasta propuestas indie, alternativas y colaboraciones experimentales, lo que se espera atraiga una audiencia muy variada.
Sobre Coachella
Coachella —nombre corto para Coachella Valley Music and Arts Festival— es uno de los festivales de música y artes más influyentes del mundo. Se celebra en el Empire Polo Club, en Indio, California, y fue fundado por Paul Tollett y Rick Van Santen.
Inició en 1999, tras un concierto de Pearl Jam que demostró que ese lugar podía albergar grandes eventos. A lo largo del tiempo Coachella ha crecido en escala: de uno o dos días ha pasado a ocuparse de dos fines de semana consecutivos con la misma alineación, con decenas de escenarios, instalaciones de arte, y participación de artistas de diversos géneros musicales.
El festival no solo es valorado por los conciertos, sino también por su influencia cultural —moda, arte, tendencias audiovisuales, colaboraciones inesperadas—, además de ser un espacio para descubrir nuevos talentos al lado de actuaciones de superestrellas.
Coachella 2026 se perfila como una edición memorable: regreso de Justin Bieber, consolidación de talentos como Sabrina Carpenter, presencia latina fuerte, y una alineación que juega entre lo popular, lo alternativo, lo emergente y lo histórico.
El evento se realizará del 10 al 19 de abril 2026.
