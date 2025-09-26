 Mia Khalifa sorprende con look irreconocible en galería
Farándula

Mia Khalifa posa con look irreconocible en famosa galería de Londres

La joven de origen libanés, Mia Khalifa, cautivó con su nuevo look y su fotografía en la Hayward Gallery.

Mia Khalifa
Mia Khalifa

La exestrella de cine para adultos y actual creadora de contenido, Mia Khalifa, sorprendió a sus seguidores con un look irreconocible en la Hayward Gallery de Londres. La famosa asistió a la retrospectiva Danger Came Calling de la artista británica Linder Sterling.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió varias fotografías de la exposición en donde aparece ella con el cabello rubio, totalmente irreconocible.

Mia Khalifa - Redes sociales

"Pasando el rato en la Hayward ?️... usar el mismo pelo que tú llevabas cuando tenías mi edad, mientras entrenabas, es mi propia armadura contra el mundo. ¡Mi protección! Las emociones que sentí al ver esto colgado allí, entre todas tus piezas tan inspiradoras y radicales, fueron difíciles de asimilar. Gracias por convertir lo que antes veía como un caos en arte. Gracias por verme como parte de tu historia, porque es una que admiro y la que recurro infinitamente", escribió Mia Khalifa en un extenso mensaje donde agradeció a la artista por incluirla en su obra y por inspirarla.

La joven de origen libanés animó además a quienes se encuentren en la capital británica a visitar la galería. "Si estás en Londres debes visitar este lugar", comentó.

Mia Khalifa con cambio de look - Redes sociales

Un homenaje y un cambio de imagen

En las imágenes compartidas, Mia Khalifa aparece rubia, un look que muchos calificaron como "irreconocible", ya que la influencer suele llevar su cabellera oscura característica. Su atuendo consistía en una armadura usada originalmente por Linder Sterling, lo que Khalifa describió como una especie de "protección personal" frente al mundo.

La retrospectiva de Sterling, reconocida por su estilo radical y feminista, reúne piezas emblemáticas de su carrera y ahora incluye también a Khalifa como parte de esa narrativa artística.

¿Quién es Mia Khalifa y a qué se dedica ahora?

Mia Khalifa, de 31 años, saltó a la fama en 2014 tras una breve pero mediática carrera en la industria del cine para adultos, que la convirtió en una de las figuras más buscadas en internet. Sin embargo, su paso por esa industria fue corto y ella misma ha denunciado públicamente el estigma y las consecuencias personales que le dejó esa etapa.

En los últimos años, Khalifa ha reinventado su imagen pública: trabaja como creadora de contenido digital, influencer en moda y estilo de vida, comentarista cultural y empresaria. Además, ha colaborado en campañas de empoderamiento femenino, moda alternativa y causas sociales relacionadas con la libertad de expresión.

Su presencia en la Hayward Gallery refuerza este nuevo capítulo de su vida, donde busca desligarse de la etiqueta que la acompañó en sus inicios y consolidarse como una voz influyente en temas de arte, cultura y sociedad.

