 Conred verifica área de hundimiento en Santa Rosita, zona 16
Nacionales

Conred atribuye hundimiento en zona 16 a saturación del suelo

Equipos de la Conred verificaron el área afectada.

Verificación de personal de Conred en Santa Rosita, zona 16.,
Verificación de personal de Conred en Santa Rosita, zona 16. / FOTO:

Las autoridades le dan seguimiento a la situación que enfrentan los vecinos de Santa Rosita, zona 16, donde se han reportado grietas en la carretera, daños a viviendas y un hundimiento en la carretera principal.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se verificó que el referido hundimiento fue provocado por la saturación del suelo, por lo que se coordinó con personal de la municipalidad para realizar las acciones de respuesta correspondientes.

Durante la visita realizada por personal de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, se identificaron 15 viviendas con daños, una situación que afecta a 18 familias, quienes indicaron que permanecerán en sus viviendas.

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala informó que, en respuesta a los reportes de incidentes que hicieron los vecinos, se activaron los protocolos de evaluación y mitigación.

Además, la comuna señaló que desde el año 2024 en el lugar se han presentado situaciones similares relacionadas con movimientos en masa activos, a los cuales se les da seguimiento.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

