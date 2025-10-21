 Grandes Películas de Cine: Acción, Emoción y Nostalgia
Farándula

Tres grandes estrenos llegan al cine esta semana: acción, emoción y nostalgia en la gran pantalla

Esta semana el cine se llena de historias intensas, divertidas y conmovedoras que prometen cautivar a todos los públicos.

Compartir:
Chainsaw, Chainsaw
Chainsaw / FOTO: Chainsaw

Esta semana llegan a cartelera tres películas muy esperadas que prometen cautivar a distintos públicos. Habrán películas para los amantes del anime y la acción, hasta quienes disfrutan del humor, el drama y las historias familiares.

Aquí te contamos de qué trata cada una de las películas y el por qué no deberías perdértelas.

  • Chainsaw Man - La película: Arco de Reze

La esperada cinta basada en el exitoso anime Chainsaw Man retoma la historia de Denji, un joven cazador de demonios que intenta sobrevivir en un mundo brutal.  Tras los eventos anteriores, Denji conoce a una misteriosa chica llamada Reze, quien parece traer calma a su vida... hasta que un oscuro secreto transforma el romance en una peligrosa batalla.

En esta entrega, el protagonista deberá enfrentarse a nuevos enemigos y a sus propios sentimientos mientras la acción, la sangre y la emoción suben al máximo nivel. Producida por el estudio MAPPA, la película promete animación impactante y una narrativa que mezcla acción intensa con momentos profundamente humanos. Sin duda, es el estreno más esperado por los fans del anime.

Más películas que no te puedes perder

  • ParaNorman (Reestreno)

El clásico de animación en stop-motion vuelve a las salas con una nueva presentación. La historia sigue a Norman Babcock, un niño capaz de hablar con los muertos.

Cuando una antigua maldición amenaza su ciudad, debe enfrentarse a zombis, fantasmas y brujas para salvar a todos.

ParaNorman combina terror ligero, humor y una poderosa lección sobre la aceptación de lo diferente.  Es una película perfecta para ver en familia, especialmente en esta temporada, y una oportunidad para redescubrir uno de los filmes más queridos del estudio Laika.

  • El Padre del Año

Esta conmovedora comedia-drama narra la historia de Andy Goodrich, un marchante de arte que debe cuidar solo a sus gemelos cuando su esposa entra en rehabilitación.

¡Escándalo! Dueño de Miss Grand International revela por qué Guatemala no ganó la corona

El polémico presidente del certamen rompió el silencio y dio su versión sobre la eliminación de la representante guatemalteca.

Con la ayuda de su hija mayor, Grace, Andy se enfrenta al desafío de redescubrir lo que significa ser padre y equilibrar la vida, el trabajo y el amor.

En Portada

Arévalo expone complot que involucra a la pandilla del Barrio 18t
Nacionales

Arévalo expone "complot" que involucra a la pandilla del "Barrio 18"

02:08 PM, Oct 21
¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?t
Deportes

¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?

02:17 PM, Oct 21
Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unopst
Nacionales

Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops

01:17 PM, Oct 21
Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026t
Farándula

Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026

09:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos