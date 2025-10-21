Grandes Películas de Cine: Acción, Emoción y Nostalgia

Esta semana llegan a cartelera tres películas muy esperadas que prometen cautivar a distintos públicos. Habrán películas para los amantes del anime y la acción, hasta quienes disfrutan del humor, el drama y las historias familiares.
Aquí te contamos de qué trata cada una de las películas y el por qué no deberías perdértelas.
- Chainsaw Man - La película: Arco de Reze
La esperada cinta basada en el exitoso anime Chainsaw Man retoma la historia de Denji, un joven cazador de demonios que intenta sobrevivir en un mundo brutal. Tras los eventos anteriores, Denji conoce a una misteriosa chica llamada Reze, quien parece traer calma a su vida... hasta que un oscuro secreto transforma el romance en una peligrosa batalla.
En esta entrega, el protagonista deberá enfrentarse a nuevos enemigos y a sus propios sentimientos mientras la acción, la sangre y la emoción suben al máximo nivel. Producida por el estudio MAPPA, la película promete animación impactante y una narrativa que mezcla acción intensa con momentos profundamente humanos. Sin duda, es el estreno más esperado por los fans del anime.
Más películas que no te puedes perder
- ParaNorman (Reestreno)
El clásico de animación en stop-motion vuelve a las salas con una nueva presentación. La historia sigue a Norman Babcock, un niño capaz de hablar con los muertos.
Cuando una antigua maldición amenaza su ciudad, debe enfrentarse a zombis, fantasmas y brujas para salvar a todos.
ParaNorman combina terror ligero, humor y una poderosa lección sobre la aceptación de lo diferente. Es una película perfecta para ver en familia, especialmente en esta temporada, y una oportunidad para redescubrir uno de los filmes más queridos del estudio Laika.
- El Padre del Año
Esta conmovedora comedia-drama narra la historia de Andy Goodrich, un marchante de arte que debe cuidar solo a sus gemelos cuando su esposa entra en rehabilitación.
Con la ayuda de su hija mayor, Grace, Andy se enfrenta al desafío de redescubrir lo que significa ser padre y equilibrar la vida, el trabajo y el amor.