Dueño de Miss Grand revela por qué Guatemala no ganó

Un video viral ha encendido las redes después de que Jens Castro compartiera un fragmento del en vivo del presidente de Miss Grand International, Nawat. En el clip, el polémico el organizador del evento abordó el tema que muchos seguidores esperaban.
¿Por qué Ana Sofía Lendl, representante de Guatemala, no logró avanzar al Top 5 en la gran final del certamen 2025? Durante la transmisión, Nawat aseguró que la decisión no estuvo relacionada con el desempeño ni la belleza de la candidata, sino con su estatura.
@jenscastro2
🚨 ESCANDALO Nawat dice que Miss Grand Guatemala, Ana Sofía Lendl, no llegó lejos en el Miss Grand 2025 por baja estatura. #fyp #missuniverse2025 #missgrandinternational #missgrandinternational2025 #guatemala♬ Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro
En la transmisión en vivo explicó que Ana Sofía Lendl no pasó por ser "muy baja de estatura". El comentario generó una ola de reacciones, pues muchos consideraron injusto que un aspecto físico como la altura haya influido en los resultados, especialmente en un certamen que promueve la inclusión y el empoderamiento femenino.
Jens Castro, quien compartió el clip, añadió que "la ganadora de Filipinas solo tiene un centímetro más que Miss Guatemala", lo que desató aún más controversia entre los seguidores del concurso de belleza.
Más del Miss Grand International
La representante guatemalteca se había ganado el cariño del público internacional gracias a su carisma, elegancia y desenvolvimiento escénico. En la noche final, brilló con un impecable desfile en traje de baño y un vestido de gala que deslumbró al público, por lo que su exclusión del Top 5 resultó sorpresiva para muchos.
En redes sociales, fanáticos guatemaltecos y de otros países expresaron su descontento con la explicación de Nawat, cuestionando los criterios de evaluación del certamen.
"La altura no define el talento ni la gracia", escribieron algunos usuarios en X (antes Twitter), mientras otros pidieron que el concurso replantee sus parámetros de calificación.
Pese a la polémica, Ana Sofía Lendl continúa siendo una de las concursantes más comentadas del Miss Grand International 2025, consolidándose como una de las favoritas del público latinoamericano y dejando en alto el nombre de Guatemala.