Tim Burton cumple 68 años: sus mejores películas y dónde verlas

Pocos directores han conseguido que una película sea reconocible como suya con apenas observar unos segundos de imágenes. Personajes pálidos y excéntricos, escenarios góticos, criaturas fantásticas, humor negro y protagonistas que parecen no encajar en el mundo que los rodea forman parte del sello que Tim Burton construyó durante más de cuatro décadas.
El cineasta estadounidense cumple este martes 25 de agosto 68 años. Nacido en 1958 en Burbank, California, Burton pasó de ser un joven fascinado por las películas de monstruos y los dibujos a convertirse en el creador de algunos de los universos visuales más particulares del cine contemporáneo.
Su debut como director de largometrajes llegó con Pee-wee's Big Adventure en 1985. Después vendrían Beetlejuice, Batman y El joven manos de tijera, películas que terminaron definiendo buena parte de la estética que el público identifica actualmente con su nombre.
A lo largo de su trayectoria ha trabajado repetidamente con figuras como Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton y Winona Ryder, mientras que su colaboración con el compositor Danny Elfman se convirtió en otro elemento fundamental de sus películas.
Para celebrar sus 68 años, estas son algunas de las cintas imprescindibles de Tim Burton y las plataformas en las que pueden encontrarse. La disponibilidad de los servicios de streaming puede variar según el país y cambiar con el tiempo.
Beetlejuice (1988)
Una de las películas que convirtió a Burton en una figura de Hollywood fue Beetlejuice.
La historia sigue a Adam y Barbara Maitland, un matrimonio que muere inesperadamente y descubre que debe permanecer como fantasma dentro de su antigua casa. Cuando una nueva familia se instala en ella, buscan desesperadamente una forma de expulsarla y terminan recurriendo a Beetlejuice, un irreverente y caótico personaje interpretado por Michael Keaton.
La cinta reunió terror, comedia, fantasía y una estética deliberadamente extravagante que posteriormente sería reconocida como parte del sello Burton.
Beetlejuice se convirtió en una película de culto y su popularidad fue suficiente para que, más de tres décadas después, Burton regresara a ese universo con Beetlejuice Beetlejuice, estrenada en 2024.
Dónde verla: en Prime Video o Netflix.
Batman (1989)
Antes de que las películas de superhéroes dominaran Hollywood, Tim Burton presentó una versión mucho más oscura de Batman.
Michael Keaton interpretó a Bruce Wayne, mientras Jack Nicholson asumió el papel del Joker. La estética sombría de Gotham, combinada con el diseño de producción y la música de Danny Elfman, ayudó a transformar la imagen cinematográfica del personaje.
La película fue además un enorme éxito comercial y abrió el camino para Batman Returns, nuevamente dirigida por Burton en 1992. La cinta de 1989 es considerada una obra importante en la evolución de las adaptaciones modernas de superhéroes.
Dónde verla: HBO Max y Prime Video.
El joven manos de tijera (1990)
Si existe una película que resume el universo emocional y visual de Tim Burton probablemente sea El joven manos de tijera.
Johnny Depp interpreta a Edward, una creación artificial que quedó inconclusa y posee enormes tijeras en lugar de manos. Su vida cambia cuando una mujer lo encuentra viviendo solo en una mansión y decide llevarlo a su colorido vecindario.
Aunque inicialmente despierta fascinación entre los habitantes, Edward descubre que ser diferente también puede convertirlo en objeto de rechazo.
La película combina fantasía, romance y melancolía y marcó además el comienzo de una de las asociaciones más conocidas del cine contemporáneo: la de Burton y Johnny Depp.
Dónde verla: Disney+.
Batman Returns (1992)
Tres años después de Batman, Burton regresó a Gotham con una película todavía más cercana a su particular sensibilidad visual.
Michael Keaton volvió como Batman, acompañado por Michelle Pfeiffer como Catwoman y Danny DeVito como el Pingüino.
La cinta profundizó en personajes solitarios y marginados, uno de los temas recurrentes dentro de la filmografía del cineasta. Con el paso de los años, Batman Returns ha ganado reconocimiento y algunos rankings especializados incluso la sitúan entre sus mejores trabajos.
Dónde verla: HBO Max.
Ed Wood (1994)
Aunque quizá no tenga la popularidad masiva de Batman o Beetlejuice, Ed Wood es frecuentemente señalada por la crítica como una de las mejores películas de Burton.
Johnny Depp interpreta al cineasta Edward D. Wood Jr., recordado por realizar producciones de muy bajo presupuesto que con el tiempo adquirieron estatus de culto.
Burton convirtió su historia en un homenaje al entusiasmo por hacer cine, incluso cuando el talento, los recursos y el reconocimiento parecen estar en contra.
Dónde verla: Disney+.
El cadáver de la novia (2005)
El stop motion es otra pieza importante dentro del universo creativo de Burton y El cadáver de la novia es uno de sus ejemplos más reconocidos.
La película cuenta la historia de Victor, un joven que mientras práctica sus votos matrimoniales coloca accidentalmente un anillo en el dedo de una mujer muerta. Ella despierta convencida de que ambos acaban de casarse y lo lleva al mundo de los muertos.
Johnny Depp prestó su voz a Victor y Helena Bonham Carter interpretó a Emily. La producción fue codirigida por Burton y Mike Johnson y recibió una nominación al Óscar a mejor película animada.
Dónde verla: Prime Video.
Charlie y la fábrica de chocolate (2005)
Ese mismo año Burton presentó su propia adaptación del clásico de Roald Dahl.
Johnny Depp interpretó al excéntrico Willy Wonka y Freddie Highmore dio vida a Charlie Bucket, el niño que consigue uno de los codiciados boletos dorados que permiten conocer la misteriosa fábrica de chocolate.
La película convirtió el universo de Dahl en un espectáculo visual perfectamente compatible con la imaginación de Burton.
Dónde verla: Netflix.
Alicia en el país de las maravillas (2010)
Parecía inevitable que el universo de Lewis Carroll terminara alguna vez en manos de Tim Burton.
Mia Wasikowska interpretó a Alicia, mientras Johnny Depp encarnó al Sombrerero Loco y Helena Bonham Carter a la Reina Roja.
Burton presentó una versión visualmente exuberante de Wonderland, repleta de criaturas fantásticas y escenarios digitales. La película fue un fenómeno comercial y superó los mil millones de dólares de recaudación mundial.
Dónde verla: Disney+.
¿Y El extraño mundo de Jack?
Existe una confusión que acompaña desde hace décadas a una de las películas más relacionadas con el nombre de Tim Burton.
El extraño mundo de Jack, estrenada en 1993, no fue dirigida por Burton.
La historia y los personajes surgieron de una idea de Burton, quien además ejerció como productor, pero la dirección estuvo en manos de Henry Selick, cineasta que años después dirigiría Coraline.
La estética y el universo de Jack Skellington están tan relacionados con la imaginación de Burton que la película continúa siendo identificada popularmente como una de sus obras. Sin embargo, si hablamos estrictamente de sus mejores películas como director, no debería incluirse en la lista.