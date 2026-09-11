 Gobierno lanza operación para retirar bloqueos
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Gobierno anuncia operación conjunta para liberar puntos bloqueados

Durante 10 días se han tenido manifestaciones y cierre de rutas a nivel nacional, por lo que se busca atender esta situación.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Gobierno de Guatemala se pronunció este viernes, 11 de septiembre, acerca de la situación que vive el país, marcada por bloqueos de carreteras que se han mantenido por al menos 10 días en diferentes puntos. En ese contexto, se anunciaron las medidas que serán implementadas para poder liberar los tramos afectados.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que el cierre de las rutas significa que se está impidiendo el paso de trabajadores, estudiantes y personas en general, incluidas quienes necesitan atención médica, además que en ciertos casos se ha restringido la circulación de vehículos de emergencia.

Agregó que con este tipo de medidas también se evita el traslado de alimentos, medicamentos y combustibles, generando pérdidas a miles de familias y pequeños negocios.

El funcionario indicó que desde el Ejecutivo se garantiza el derecho establecido en la Constitución a todos los ciudadanos del país para manifestarse de manera pacífica. Sin embargo, fue enfático al señalar que ese derecho no puede ejercerse anulando el derecho de otros.

"Manifestar es un derecho garantizado por la Constitución, bloquear vías y perjudicar al resto de la población es algo muy distinto. Estas actitudes son constitutivas de delito",

expresó. A la vez que anunció la implementación de una operación conjunta entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa con el objeto de liberar los bloqueos que aún se encuentran activos.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, enfatizó que es inadmisible cada bloqueo que ha impedido el desarrollo de las actividades del guatemalteco de bien. "No estamos hablando de manifestaciones, sino de actividades coordinadas con intereses muy oscuros y que van en detrimento del bien común".

Expuso que la institución castrense, con sus tres fuerzas, 23 comandos operativos y todos sus medios, entran en la misión de apoyo interinstitucional para levantar bloqueos y darle apoyo a la fuerza de seguridad pública.

Durante la jornada se han confirmado al menos 14 puntos cerrados en diferentes carreteras, incluidas las vías principales de la Ciudad de Guatemala y sus ingresos, lo cual ha generado caos vial.

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Bloqueo en el área de la colonia Bethania, zona 7 capitalina, por manifestantes que rechazan el alza en los precios de los combustibles. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Llamado a liberar los tramos y plan de acción

El titular de la cartera del Interior indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra activando los protocolos establecidos, privilegiando en todo momento el diálogo, haciendo una actuación gradual, utilizando la fuerza de manera proporcional y como última instancia, garantizando el respeto de los derechos humanos.

Aseguró que la acción de la Policía Nacional Civil no es impedir la manifestación pacífica, que está garantizada por la Constitución, sino restablecer las vías y la circulación a la que también tiene derecho todo ciudadano conforme al principio de libertad.

"Hago un llamado, un último llamado, a quienes promueven y mantienen estos bloqueos para que liberen voluntariamente las carreteras en los próximos 30 minutos. El Gobierno ha mantenido abiertos canales de diálogo, pero no se puede permitir que estas actitudes sigan afectando a millones de guatemaltecos", dijo el ministro.

Explicó que, además, la Corte de Constitucionalidad ha emitido una resolución de debida ejecución y ha ordenado que se proceda en las próximas horas a liberar todos los bloqueos que se encuentran activos.

Villeda informó que todas las personas a las que se encuentren en actitud de bloquear las vías e impedir la circulación serán arrestadas y consignadas a los tribunales. Mientras que los vehículos utilizados para interrumpir el libre tránsito serán confiscados y puestos a disposición de los tribunales.

Finalmente, expuso que continúan las investigaciones para determinar si hay personas que pertenecen a grupos terroristas que puedan estar involucradas en las manifestaciones o si quienes ejercen cargos públicos podrían estar financiando o promoviendo esas acciones.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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