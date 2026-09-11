Liberan bloqueo en el km 8 de la carretera al Atlántico

El ministro de Gobernación, Marco Antomio Villeda, confirmó que el bloqueo que se instaló esta mañana en el kilómetro 8 de la carretera al Atlántico e ingreso a San Rafael fue liberado. Sin embargo, autoridades de tránsito confirmaron que una nueva barricada fue instalada en otro sector de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
La Policía MT informó que varios conductores de mototaxis decidieron emprender un bloqueo en el Bulevar Los Olivos de la zona 18, en el sector del redondel de la colonia El Limón.
El nuevo bloqueo se confirmó a las 14:45 horas, según las imágenes compartidas en las redes sociales de las autoridades de tránsito. Imágenes captadas en el lugar del hecho muestran un atasco vial que involucra camiones, buses, carros particulares y hasta motocicletas.
Mientras tanto, el jefe del Interior aseguró que el bloqueo del kilómetro 8 de la carretera al Atlántico fue liberado. Cabe destacar que esta protesta empezó a eso de las 6:00 horas, durante este viernes, 11 de septiembre de 2026.
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Fijan plazo para la liberación de los bloqueos
En conferencia de prensa, Villeda aseguró que se hará un trabajo conjunto para la liberación de cada bloqueo emprendido por manifestantes en la vía pública.
Entre las medidas, el funcionario fijó un plazo de 30 minutos a los manifestantes para que depongan las medidas de hecho, advirtiendo que cuando actúe la fuerza pública, los manifestantes podrán enfrentar procesos penales por su participación en estas acciones.
En tanto, otros manifestantes empezaron a retirar sus bloqueos, especialmente en el Anillo Periférico e ingreso a la colonia Bethania. En contraste, autoridades viales de Villa Nueva reportaron la instalación de una nueva barricada en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.
Las autoridades se mantienen en apresto en los lugares de conflicto.