 Liberan bloqueo en el km 8 de la carretera al Atlántico
Nacionales

Liberan bloqueo en el kilómetro 8 de la carretera al Atlántico

Sin embargo, autoridades de tránsito confirman una nueva interrupción del paso en la zona 18; mototaxistas bloquean el redondel de la colonia El Limón.

Compartir:
Conductores de mototaxis, mejor conocidos como tuc tuc, bloquean el bulevar Los Olivos, en la zona 18., PMT de Guatemala.
Conductores de mototaxis, mejor conocidos como tuc tuc, bloquean el bulevar Los Olivos, en la zona 18. / FOTO: PMT de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El ministro de Gobernación, Marco Antomio Villeda, confirmó que el bloqueo que se instaló esta mañana en el kilómetro 8 de la carretera al Atlántico e ingreso a San Rafael fue liberado. Sin embargo, autoridades de tránsito confirmaron que una nueva barricada fue instalada en otro sector de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía MT informó que varios conductores de mototaxis decidieron emprender un bloqueo en el Bulevar Los Olivos de la zona 18, en el sector del redondel de la colonia El Limón.

El nuevo bloqueo se confirmó a las 14:45 horas, según las imágenes compartidas en las redes sociales de las autoridades de tránsito. Imágenes captadas en el lugar del hecho muestran un atasco vial que involucra camiones, buses, carros particulares y hasta motocicletas.

Mientras tanto, el jefe del Interior aseguró que el bloqueo del kilómetro 8 de la carretera al Atlántico fue liberado. Cabe destacar que esta protesta empezó a eso de las 6:00 horas, durante este viernes, 11 de septiembre de 2026.

En otras noticias: Arévalo argumenta "razones de fuerza mayor" y abandona reunión del Conadur

Arévalo argumenta “razones de fuerza mayor” y abandona reunión del Conadur

El presidente Bernardo Arévalo indicó que debía atender una “situación de emergencia”.

Fijan plazo para la liberación de los bloqueos

En conferencia de prensa, Villeda aseguró que se hará un trabajo conjunto para la liberación de cada bloqueo emprendido por manifestantes en la vía pública.

Entre las medidas, el funcionario fijó un plazo de 30 minutos a los manifestantes para que depongan las medidas de hecho, advirtiendo que cuando actúe la fuerza pública, los manifestantes podrán enfrentar procesos penales por su participación en estas acciones.

En tanto, otros manifestantes empezaron a retirar sus bloqueos, especialmente en el Anillo Periférico e ingreso a la colonia Bethania. En contraste, autoridades viales de Villa Nueva reportaron la instalación de una nueva barricada en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.

Las autoridades se mantienen en apresto en los lugares de conflicto.

Foto embed
El bloqueo del redondel de El Limón causa fuertes atascos. - PMT de Guatemala.

En Portada

Gobierno anuncia operación conjunta para liberar puntos bloqueados t
Nacionales

Gobierno anuncia operación conjunta para liberar puntos bloqueados

02:57 PM, Sep 11
Tensión, disparos y dos agentes PNC heridos durante desalojo de bloqueo en Cuyotenango t
Nacionales

Tensión, disparos y dos agentes PNC heridos durante desalojo de bloqueo en Cuyotenango

03:04 PM, Sep 11
¡Siguen las protestas! Estos son los puntos de bloqueo este viernest
Nacionales

¡Siguen las protestas! Estos son los puntos de bloqueo este viernes

10:44 AM, Sep 11
Sector empresarial pide al MP investigar quiénes están detrás de los bloqueost
Nacionales

Sector empresarial pide al MP investigar quiénes están detrás de los bloqueos

01:58 PM, Sep 11
Selección Nacional: Jorge Aparicio recibe respaldo de Luis Tenat
Deportes

Selección Nacional: Jorge Aparicio recibe respaldo de Luis Tena

01:48 PM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalCiudad de GuatemalaSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar