 Arévalo argumenta “razones de fuerza mayor” y abandona reunión del Conadur
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Arévalo argumenta “razones de fuerza mayor” y abandona reunión del Conadur

El presidente Bernardo Arévalo indicó que debía atender una “situación de emergencia”.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 10 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 10 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente Bernardo Arévalo se retiró de manera sorpresiva de una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) que se llevaba a cabo este viernes, 11 de septiembre, en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Según explicó, no podría continuar dirigiendo la actividad debido a "razones de fuerza mayor".

El mandatario tomó la palabra para brindar las palabras de bienvenida y declarar la apertura de la sesión. Indicó que se presentaría una agenda de trabajo que es resultado de la preparación que se tuvo en las últimas horas, en donde los distintos actores estuvieron discutiendo los temas a tratar.

"En este momento, lo que corresponde es dar por iniciada la reunión para que la agenda que ya ha sido aprobada pueda transcurrir. De manera que va a ser una oportunidad para lograr avanzar en la definición, afinamiento y mejora de los trabajos de este Consejo", dijo.

Sin embargo, explicó que debía atender una "situación de emergencia", aunque durante su intervención no precisó de qué se trataba. A la vez, delegó la coordinación de la sesión para que el trabajo continuara.

"Yo, desafortunadamente, voy a tener que ausentarse en este momento por razones de fuerza mayor. Hay una situación de emergencia que necesita ser atendida y, entonces, voy a estar en el marco de esa situación. Así que le voy a pedir al director ejecutivo de Conadur, el señor Víctor Hugo Godoy, que en esa calidad asuma la coordinación de esa reunión para permitir retirarme y que, sin embargo, no se obstaculice el trabajo que se está llevando a cabo", agregó Arévalo.

Finalmente, les deseó a los presentes el "mayor de los éxitos" en el trabajo que tienen por delante en la identificación de mecanismos para darle seguimiento a los objetivos de desarrollo y los mecanismos que se tienen para cumplirlos, "que son los que están detrás de la creación de este cuerpo colegiado", puntualizó.

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