 Simeone expresa su admiración por Mourinho antes del derbi
Deportes

Simeone expresa su admiración por Mourinho antes del derbi madrileño

Diego Simeone reconoció su admiración por José Mourinho antes del derbi ante el Real Madrid y destacó la importancia de competir con seguridad y tranquilidad.

Compartir:
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid en conferencia de prensa - EFE
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid en conferencia de prensa / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó su admiración y respeto por José Mourinho en la previa del derbi frente al Real Madrid, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga. El técnico argentino destacó la influencia que ha tenido el portugués en su trayectoria y reconoció que lo ha seguido durante mucho tiempo, en la antesala de un enfrentamiento marcado por la rivalidad y la exigencia competitiva.

"Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo", manifestó Simeone durante la conferencia de prensa. El entrenador rojiblanco también recordó la importancia de competir al máximo nivel frente a un rival al que conoce bien y con el que espera mantener las buenas sensaciones de sus anteriores enfrentamientos.

Simeone espera un 'derbi' de alto voltaje

Más allá de su reconocimiento a Mourinho, el ‘Cholo’ advirtió sobre las principales fortalezas del Real Madrid, especialmente su velocidad y verticalidad cuando recupera el balón. Simeone señaló que las transiciones ofensivas del conjunto blanco representan una de sus mayores amenazas, con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como principales referencias para aprovechar los espacios. Por ello, insistió en la importancia de evitar pérdidas que permitan al rival desplegar su juego con comodidad.

De cara al encuentro en el Metropolitano, Simeone subrayó que la seguridad y la tranquilidad serán fundamentales para afrontar un partido de tanta intensidad. "Cuando vos tenés seguridad en lo que hacés te puede ir mal o puede ir bien, pero te vas a casa tranquilo", afirmó el argentino, quien espera que su equipo logre imponer sus condiciones ante el Real Madrid. Además, destacó la ilusión que genera la rivalidad entre ambos clubes y el crecimiento competitivo que, a su juicio, ha experimentado el Atlético durante los últimos 15 años.

Foto embed
Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid - EFE

En Portada

MP recaba evidencia en USAC por caso de eliminación de registros estudiantilest
Nacionales

MP recaba evidencia en USAC por caso de eliminación de registros estudiantiles

07:27 AM, Sep 19
Postuladora para titular de la CGC inicia fase de entrevistast
Nacionales

Postuladora para titular de la CGC inicia fase de entrevistas

08:02 AM, Sep 19
Cierran el paso totalmente en la Ruta Nacional 14t
Nacionales

Cierran el paso totalmente en la Ruta Nacional 14

07:38 AM, Sep 19
El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EE.UU. y veto a China y Rusiat
Internacionales

El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EE.UU. y veto a China y Rusia

08:29 AM, Sep 19
VIDEO. Afición de Comunicaciones bajó a los camerinos tras otra derrotat
Deportes

VIDEO. Afición de Comunicaciones bajó a los camerinos tras otra derrota

07:02 AM, Sep 19

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.redes socialesReal MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar