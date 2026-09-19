Simeone expresa su admiración por Mourinho antes del derbi

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó su admiración y respeto por José Mourinho en la previa del derbi frente al Real Madrid, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga. El técnico argentino destacó la influencia que ha tenido el portugués en su trayectoria y reconoció que lo ha seguido durante mucho tiempo, en la antesala de un enfrentamiento marcado por la rivalidad y la exigencia competitiva.
"Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo", manifestó Simeone durante la conferencia de prensa. El entrenador rojiblanco también recordó la importancia de competir al máximo nivel frente a un rival al que conoce bien y con el que espera mantener las buenas sensaciones de sus anteriores enfrentamientos.
Simeone espera un 'derbi' de alto voltaje
Más allá de su reconocimiento a Mourinho, el ‘Cholo’ advirtió sobre las principales fortalezas del Real Madrid, especialmente su velocidad y verticalidad cuando recupera el balón. Simeone señaló que las transiciones ofensivas del conjunto blanco representan una de sus mayores amenazas, con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como principales referencias para aprovechar los espacios. Por ello, insistió en la importancia de evitar pérdidas que permitan al rival desplegar su juego con comodidad.
De cara al encuentro en el Metropolitano, Simeone subrayó que la seguridad y la tranquilidad serán fundamentales para afrontar un partido de tanta intensidad. "Cuando vos tenés seguridad en lo que hacés te puede ir mal o puede ir bien, pero te vas a casa tranquilo", afirmó el argentino, quien espera que su equipo logre imponer sus condiciones ante el Real Madrid. Además, destacó la ilusión que genera la rivalidad entre ambos clubes y el crecimiento competitivo que, a su juicio, ha experimentado el Atlético durante los últimos 15 años.