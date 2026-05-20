 La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia
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La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo depende de sí mismo para coronarse campeón este jueves y romper años de frustraciones en Arabia Saudita.

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Celebración de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Al Nassr
Celebración de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr / FOTO: Al Nassr FC

La temporada llega a su punto más decisivo para Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr. Este jueves, el conjunto saudí afrontará una jornada que puede marcar el destino en la Saudi Pro League. Tras varios años de intentos fallidos, el equipo liderado por el astro portugués tiene una oportunidad inmejorable para volver a conquistar el título local, dependiendo únicamente de sí mismo en la última fecha del torneo.

El Al-Nassr recibirá al Damac FC en un duelo cargado de tensión y expectativa. Los dirigidos por Jorge Jesús llegan a esta última jornada con 83 puntos, dos unidades por encima del Al-Hilal, su principal perseguidor. Una victoria les asegurará automáticamente el campeonato, sin importar lo que ocurra en el encuentro entre Al-Hilal y Al-Feyha. Incluso un empate podría bastarle al Al-Nassr gracias a su ventaja en la diferencia de goles, mientras que una derrota los obligaría a esperar un tropiezo de su rival directo.

Cristiano Ronaldo a las puertas de su primer título en Arabia

La presión sobre Cristiano Ronaldo y sus compañeros es enorme, especialmente después del duro golpe sufrido el pasado fin de semana en la final de la AFC Champions League Two. El conjunto saudí cayó ante el Gamba Osaka en un partido que dejó muchas dudas y frustración dentro del plantel. Sin embargo, la posibilidad de conquistar la liga aparece ahora como la oportunidad perfecta para redimirse y cerrar la temporada con un título de gran importancia.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa demostrando que su ambición competitiva permanece intacta. El delantero portugués sabe que cada oportunidad de levantar un trofeo es valiosa en la recta final de su carrera. Este jueves no será un partido más: será una auténtica prueba de carácter para el Al-Nassr y para una de las mayores leyendas en la historia del fútbol mundial, en el que también será su último partido antes de reportar con Portugal para la Copa del Mundo 2026.

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Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles - @Cristiano

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