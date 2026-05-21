Presentador que conquistó a Shakira le envía mensaje coqueto

La entrevista entre Shakira y el conductor mexicano Clovis Nienow se ha convertido en uno de los momentos más virales y comentados en las plataformas digitales.
Todo empezó durante una conversación en Telemundo para promocionar el Mundial de 2026 y la canción "Dai Dai". Sin embargo, lo que captó la atención de los usuarios no fue solo el motivo de la entrevista, sino la interacción entre la cantante colombiana y el presentador.
Las redes sociales encendieron debates y generaron miles de reacciones luego de detectar gestos y sonrisas entre Shakira y Clovis que muchos interpretaron como signos de complicidad.
Los clips de su intercambio recorrieron TikTok en tiempo récord, acompañados de memes y comentarios que especulaban sobre un supuesto coqueteo.
No hubo confirmación de una relación romántica ni comentarios que alimentaran esos rumores, pero la percepción generalizada bastó para posicionar el tema como tendencia internacional.
La entrevista surgió en el marco de la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, donde Shakira participa nuevamente en un proyecto musical vinculado con la Copa del Mundo.
Aunque la cantante atendió varias entrevistas, la que condujo Clovis Nienow se volvió el foco de análisis para fans y curiosos. Los usuarios detallaron las expresiones faciales y el lenguaje corporal de la artista para intentar descubrir si existía una química inesperada.
Envía un mensaje a Shakira
Sin dar pie a las especulaciones, Clovis Nienow eligió responder con respeto y admiración al ser consultado por el supuesto coqueteo. El presentador expresó:
"Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal. Lo que sí sé es lo que yo siento". Se concentró en resaltar su profesionalismo y el orgullo de haber entrevistado a una de las artistas más influyentes de la música latina.
Clovis agradeció la oportunidad de conversar con Shakira y mencionó que el tiempo fue breve, por lo que hubiera deseado profundizar en otros temas personales y profesionales.
En un gesto que rápidamente generó repercusiones, el conductor mexicano le envió un mensaje directo a la estrella colombiana:
"Shakira, si estás viendo esto o no, yo te quiero felicitar por todo lo que estás haciendo, eres una gran mujer, tienes un enorme corazón y pues bueno, te mando un besito y un abrazo".
Clovis Nienow destacó que la energía y cercanía de Shakira durante la entrevista fueron aspectos que lo impactaron profundamente. Dijo que "es inevitable no admirarla, por su belleza, por su trayectoria".
"Es una mujer admirable, encantadora y hermosa", concluyó Clovis al referirse a la impresión que le dejó la artista colombiana.