Cómo nació la FIFA y el Mundial de futbol

El futbol no siempre tuvo reglas universales ni una organización capaz de coordinar competencias internacionales. A inicios del siglo XX, cada país manejaba el deporte a su manera y los partidos entre selecciones eran escasos, desordenados y con distintas normativas.

La Federación Internacional de Futbol Asociación, conocida como FIFA, nació el 21 de mayo de 1904 en París, Francia. Siete países europeos participaron en su fundación: Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza y España, esta última representada por el club Madrid FC, hoy conocido como Real Madrid.

El objetivo principal era coordinar partidos internacionales y establecer reglas comunes para todos los equipos y federaciones.

En aquellos años, este deporte comenzaba a expandirse rápidamente por Europa y América gracias a comerciantes, marineros y estudiantes que llevaban el juego de un país a otro. Sin embargo, no existía un ente global que organizara las competencias o resolviera conflictos entre asociaciones nacionales. La creación de la FIFA buscó precisamente dar orden y legitimidad al crecimiento del deporte.

Con el paso del tiempo, la organización comenzó a sumar miembros y ganó relevancia internacional. Uno de los personajes clave en esa expansión fue el dirigente francés Jules Rimet, quien asumió la presidencia de la FIFA en 1921 y promovió una idea revolucionaria para la época: Realizar un campeonato mundial de selecciones.

Antes de eso, el torneo de futbol más importante era el de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la FIFA consideraba que este deporte merecía una competencia independiente y exclusiva, capaz de reunir a las mejores selecciones del planeta. Además, el profesionalismo empezaba a crecer y muchos jugadores no podían participar en los Olímpicos debido a las restricciones amateurs del evento.

Fue así como nació la Copa Mundial de la FIFA. La primera edición se disputó en 1930 en Uruguay, país elegido como sede por celebrar el centenario de su Constitución y por haber conquistado dos títulos olímpicos consecutivos. Apenas 13 selecciones participaron en aquel torneo inaugural, en el que el anfitrión se coronó campeón tras vencer a Argentina en la final.

El éxito del campeonato fue inmediato. Aunque los viajes eran largos y costosos, el Mundial comenzó a consolidarse como el gran escenario del futbol internacional. Con el paso de las décadas, el torneo creció en audiencia, participantes y alcance global, hasta convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Actualmente, la FIFA reúne a más de 200 federaciones afiliadas y organiza competencias en distintas categorías y ramas del futbol. La Copa del Mundo, por su parte, se transformó en un fenómeno cultural y deportivo que paraliza países enteros cada cuatro años.

Lo que inició como una reunión entre dirigentes europeos terminó convirtiéndose en una organización capaz de unir a millones de personas alrededor de un balón. Más de un siglo después de su fundación, la FIFA y el Mundial continúan siendo símbolos de la pasión global por el futbol.

Etiquetas