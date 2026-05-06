Esto pide Irán para asistir al Mundial de Futbol de la FIFA

La selección iraní adelanta que si no se cumplen garantías en Estados Unidos, podrían abandonar la competencia en pleno desarrollo.

El presidente de la Federación de Futbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá "insultos" contra instituciones oficiales y militares iraníes.

"Debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas", declaró Taj a periodistas, según informó la agencia IRNA.

El dirigente del futbol iraní señaló que la presencia de su país en la Copa del Mundo depende de una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que podría tener lugar en Zúrich (Suiza) en las próximas semanas, y reclamó que el país anfitrión garantice "respeto absoluto" hacia la delegación iraní.

"No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país", sostuvo Taj en una aparente referencia a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos.

Mundial: Presidente de la FIFA toma una decisión final sobre Irán Por su parte, el gobernarte estadounidense, Donald Trump, también avala lo dicho por Gianni Infantino.

La amenaza de Irán

El presidente de la FFI dijo que, en caso de insultos, "se dará una respuesta proporcional" y "existe la posibilidad de que la selección regrese al país".

Taj, exmiembro de la Guardia Revolucionaria, recordó además lo ocurrido en Canadá, país al que viajó a finales de abril para participar en el 76º Congreso de la FIFA, pero del que decidió volver a Irán tras sufrir "insultos" en Inmigración canadiense en Toronto.

Medios canadienses, sin embargo, habían reportado que Taj fue deportado por su antecedente como miembro del cuerpo militar de élite, designado como organización terrorista por Canadá en 2024.

La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

*Información EFE.

Etiquetas