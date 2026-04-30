Mundial: Presidente de FIFA toma decisión final sobre Irán

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó este jueves que Irán jugará el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.
"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", dijo durante el congreso anual de la organización.
"Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles", añadió.
Infantino disipó en apenas unos segundos las dudas sobre la presencia de Irán en la Copa del Mundo por la guerra con Estados Unidos. Al inicio de su alocución, en el séptimo punto del día -el discurso del presidente-, el máximo mandatario de la FIFA dejó claro que el combinado asiático jugará el Mundial.
Postura de Donald Trump
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo que podía decidir lo que quisiera sobre permitir o no la entrada al país de la selección de Irán para jugar el Mundial de fútbol que se disputará a partir del próximo 11 de junio en suelo estadounidense, México y Canadá.
"Gianni (Infantino) es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: 'Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)'", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.
El republicano respondió de este modo al ser informado de que, pocas horas antes, Infantino había confirmado que, pese a la guerra iniciada por EE.UU. contra la república islámica en febrero, Irán tomará parte en la Copa del Mundo.
"Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien", aseguró al enterarse del anuncio realizado este jueves en el 76 Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad canadiense de Vancouver.
"Probablemente tengan un buen equipo. ¿Lo tienen? ¿Saben si lo tienen? Yo no tengo ni idea. De hecho, resultaría difícil de creer", bromeó a continuación Trump.
Al ser preguntado sobre que pasaría si la selección iraní acaba ganando el torneo, Trump replicó: "Bueno, si ganan tendremos que preocuparnos de eso".
*Información EFE.