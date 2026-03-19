 Guatemala podrá participar en litigio por Cayos Zapotillos
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La CIJ autoriza a Guatemala a intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillos

La Corte Internacional de Justicia concluyó que Guatemala cumplía los requisitos para participar como tercero en el caso, no como parte plena del litigio.

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Los Cayos Zapotillos/Sapodilla., de archivo: EFE
Los Cayos Zapotillos/Sapodilla. / FOTO: de archivo: EFE

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó este jueves por unanimidad a Guatemala a participar como tercero en el caso que enfrenta a Belice y Honduras por la soberanía sobre los Cayos Zapotillos/Sapodilla, un pequeño archipiélago en el sur del mar Caribe.

El tribunal, con sede en La Haya y presidido por el juez japonés Iwasawa Yuji, rechazó los argumentos de Honduras, que pedía que se excluyera a Guatemala del proceso por considerar su petición un "abuso del mecanismo de intervención".

Los Cayos Zapotillos son un grupo de pequeñas islas situadas a una veintena de millas náuticas de las costas de los tres países. Belice y Honduras las reclaman como propias en este litigio.

Guatemala, por su parte, también las reclama en un caso separado que tiene abierto ante el mismo tribunal contra Belice desde 2019.

Fue precisamente esa coincidencia lo que llevó a Guatemala a pedir en 2023 que se le permitiera sumarse al proceso entre Belice y Honduras, alegando que cualquier decisión del tribunal sobre quién tiene soberanía sobre las islas podría afectar a sus propios derechos en el caso paralelo.

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillos

Guatemala insistió en que la disputa “no es nueva” y que ya está ante la CIJ desde 2019 en el caso Guatemala-Belice, que incluye “la reclamación insular contra Belice por la soberanía sobre Cayo Sapodilla”.

Guatemala podrá participar como tercero interesado

La CIJ concluyó que Guatemala cumplía los requisitos que exige su Estatuto para autorizar una intervención de este tipo, entre los que se incluye un "interés de naturaleza jurídica" real y concreto basado en su propia reclamación de soberanía sobre las mismas islas.

También consideró que ese interés podría verse afectado por el fallo final, ya que el tribunal tendrá que decidir quién es soberano sobre un territorio que también reclama Guatemala.

La CIJ también rechazó el argumento de Honduras de que el artículo 59 del Estatuto -que establece que las sentencias solo son vinculantes para las partes del litigio- protegería suficientemente los intereses guatemaltecos.

El tribunal señaló que, en disputas de soberanía territorial, ese artículo no siempre basta para proteger a terceros estados, porque una decisión sobre quién tiene soberanía afecta necesariamente a todos los que reclaman el mismo territorio.

No obstante, la autorización no es ilimitada: el tribunal precisó que Guatemala podrá participar únicamente como tercero, no como parte plena del litigio, y solo sobre la cuestión de la soberanía sobre los Cayos Zapotillos y los derechos de pesca en las aguas que los rodean.

Esto significa que Guatemala podrá presentar argumentos e informar al tribunal de sus intereses, pero no podrá pedir que se reconozcan sus derechos propios frente a Belice o Honduras en este proceso.

Belice llevó a Honduras ante la CIJ en noviembre de 2022 después de que fracasaran las negociaciones bilaterales.

Honduras reclama las islas desde que las incluyó en su Constitución en 1982, algo que Belice rechaza, basándose en más de 150 años de administración continua por parte del Reino Unido, potencia colonial de la que heredó el territorio, y en la falta de objeción histórica de Honduras.

La decisión de este jueves es un paso procesal y no resuelve quién tiene soberanía sobre las islas, un debate que tendrá lugar en una fase posterior del procedimiento cuya fecha aún no ha sido fijada.

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