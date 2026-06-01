Narcomanta en Tijuana: Mensaje contra Eduin Caz

Una manta con amenazas dirigidas a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, generó una intensa movilización de las autoridades en Tijuana, Baja California.
El dispositivo de seguridad se activó después de que varios reportes ciudadanos alertaran sobre la presencia de una narcomanta en un puente peatonal de la Vía Rápida Poniente, una de las principales arterias de la ciudad fronteriza.
El hallazgo se realizó la noche del 29 de mayo cuando automovilistas que circulaban por la zona captaron imágenes del mensaje colocado en la estructura.
Las fotografías rápidamente circularon en redes sociales y atrajeron la atención de las fuerzas de seguridad pública, que acudieron de inmediato al sitio para retirar la manta y acordonar el área.
La narcomanta incluía amenazas explícitas contra miembros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y una advertencia directa hacia Eduin Caz.
El mensaje hacía referencia a presuntas irregularidades relacionadas con la desaparición de un cargamento de drogas en 2025, según los primeros reportes obtenidos por las autoridades.
A pesar de que la manta mencionaba directamente al cantante, hasta el momento las autoridades no han confirmado la existencia de vínculos entre Caz y los hechos señalados, ni han detallado por qué fue incluido en el mensaje.
El texto fue atribuido a integrantes de la delincuencia organizada, quienes habrían firmado bajo un seudónimo. Elementos estatales y municipales aseguraron la zona mientras la Fiscalía estatal iniciaba las primeras diligencias para identificar el origen del mensaje y, en su caso, deslindar responsabilidades contra quienes resulten responsables.
Respuesta de las autoridades y acciones inmediatas
Tras la localización de la narcomanta, las autoridades estatales y municipales se coordinaron para remover rápidamente el mensaje y preservar el sitio como parte de la investigación.
La Fiscalía de Baja California estableció protocolos de actuación para recabar evidencia y revisar grabaciones de cámaras cercanas que pudieran ayudar a identificar a quienes colocaron la manta.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación a este incidente ni se han dado a conocer medidas específicas de protección para Eduin Caz o los funcionarios aludidos en la narcomanta. La prioridad, según autoridades consultadas, es determinar si existe un riesgo real para los señalados y avanzar en la investigación del trasfondo del mensaje.
Este caso no es aislado para el entorno de Grupo Firme. En varias ocasiones anteriores la agrupación ha sido mencionada en mensajes amenazantes relacionados con temas de seguridad.
Dichos episodios han provocado incluso la cancelación de presentaciones en diferentes ciudades del país, lo que refuerza la preocupación por la protección de los artistas y su equipo.
La Fiscalía y las corporaciones policiales locales mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los motivos detrás de la advertencia contra Eduin Caz.