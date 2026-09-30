 Guardiola se pronuncia tras la resolución contra el City
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Guardiola se pronuncia tras la resolución contra el Manchester City

Pep Guardiola se pronunció tras la decisión de la Premier League contra el Manchester City, declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos financieros y expuesto a una severa sanción.

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Pep Guardiola con el trofeo de la UEFA Champions League - Archivo
Pep Guardiola con el trofeo de la UEFA Champions League / FOTO: Archivo
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El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, manifestó su respaldo al club inglés después de que la Premier League determinara que la institución es responsable de la mayoría de las irregularidades financieras por las que fue acusada en febrero de 2023. El pronunciamiento del técnico español llegó este miércoles, un día después de conocerse la resolución.

A través de un mensaje publicado en X, Guardiola dejó clara su postura y aseguró que continuará junto al equipo pese al complejo escenario que enfrenta la entidad. "Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferrán, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", expresó.

La postura de Guardiola

El entrenador acompañó su mensaje con varias fotografías junto a integrantes de la directiva del Manchester City. En las imágenes aparece con la camiseta celeste del conjunto inglés y junto al trofeo de la Liga de Campeones conquistado en 2023, uno de los mayores logros alcanzados durante su etapa al frente del equipo.

El caso se remonta a hace más de tres años, cuando el Manchester City fue acusado de 115 presuntas irregularidades financieras correspondientes al periodo comprendido entre las temporadas 2008-2009 y 2017-2018. Guardiola asumió el cargo en julio de 2016 y concluyó su ciclo al finalizar la pasada temporada, después de conquistar cerca de una veintena de títulos con el conjunto inglés.

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Escudo del Manchester City - Pixabay

En contexto:

Golpe al Manchester City: la Premier League lo declara culpable de 115 cargos

El Manchester City tiene hasta este viernes para presentar su apelación, mientras la Premier League ya prepara una audiencia para determinar las posibles sanciones al club.

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