La Premier League declara culpable al Manchester City

La Premier League dio a conocer este martes las conclusiones de la Comisión independiente encargada de analizar los cargos contra el Manchester City por presuntas infracciones financieras cometidas durante nueve temporadas. El organismo determinó que el club fue responsable de prácticamente todas las acusaciones planteadas, incluidas las relacionadas con la presentación de información financiera incorrecta y el incumplimiento de las normas económicas de la competición.
Según las conclusiones de la Comisión, los hechos investigados abarcan el periodo comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Durante esos años, el Manchester City habría utilizado acuerdos comerciales considerados ficticios para incrementar artificialmente sus ingresos y reducir sus gastos registrados. La investigación también estableció que el club presentó cuentas que no reflejaban de manera adecuada su situación económica ante sus auditores y los organismos reguladores.
La Premier League sentencia al Manchester City
Uno de los aspectos centrales del expediente señala que estos mecanismos permitieron alterar los registros financieros del club por más de 900 millones de libras durante el periodo analizado. De acuerdo con la Comisión, la información real habría significado incumplimientos importantes tanto de las reglas de sostenibilidad financiera de la Premier League como de las normas de control económico de la UEFA. La resolución sostiene que estas actuaciones tuvieron como objetivo eludir las reglas financieras establecidas por la competición.
La investigación también encontró incumplimientos relacionados con la colaboración del Manchester City durante el proceso iniciado por la Premier League en diciembre de 2018. La Comisión concluyó que el club incurrió en varias faltas a sus obligaciones de cooperación y buena fe, y que tres de los cuatro cargos planteados en este apartado fueron confirmados. El proceso incluyó una audiencia de 42 días que terminó en diciembre de 2024 y posteriormente requirió un extenso análisis de documentos, testimonios y argumentos de las partes.
Pese a la contundencia de las conclusiones, el caso todavía no ha llegado a su desenlace definitivo. El Manchester City tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar una apelación contra las conclusiones de la Comisión, mientras que la determinación de las sanciones será analizada en una audiencia independiente posterior. Las posibles medidas contempladas por las reglas incluyen multas, pérdida de puntos y otras sanciones deportivas. La Premier League señaló que buscará avanzar con el proceso y publicar las decisiones correspondientes cuando las normas permitan hacerlo.