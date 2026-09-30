Mamá de Abelito inicia acciones legales tras polémica fiesta

Lo que comenzó como una celebración terminó convirtiéndose en una fuerte polémica que ahora podría tener consecuencias legales. Cristina Romero Álvarez, mamá del creador de contenido Abelito, anunció que decidió emprender acciones legales después de lo ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.
El caso comenzó a generar conversación en redes sociales después de que circularan videos de la celebración realizada el domingo 27 de septiembre. En las imágenes aparecen los creadores de contenido Naim Darrechi y Agustín Fernández bailando con Romero.
La forma en la que se produjo el acercamiento generó críticas entre usuarios de redes sociales y posteriormente provocó pronunciamientos de los involucrados.
Ahora, la situación dio un giro luego de que la mamá de Abelito decidiera hacer pública su postura mediante un comunicado respaldado por el despacho Abogados CUR.
Mamá de Abelito anuncia acciones legales
En el documento, fechado el 29 de septiembre en Ciudad de México, Cristina Romero asegura que durante la reunión social fue víctima de "tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento".
El comunicado señala que los hechos habrían ocurrido mientras bailaban durante la celebración y establece que será la autoridad correspondiente la encargada de investigar lo sucedido y determinar si existen responsabilidades legales.
El documento identifica a tres personas únicamente mediante las iniciales N.A.D., A.F.R. y L.E.G.G. Medios mexicanos han relacionado las dos primeras con Naim Darrechi y Agustín Fernández, quienes ya se habían pronunciado públicamente después de que los videos comenzaran a circular.
Cristina Romero también utilizó su pronunciamiento para señalar la importancia del consentimiento y pidió acompañamiento para las víctimas de violencia sexual.
Hasta ahora no se ha informado públicamente ante qué instancia se presentaron o presentarán las acciones anunciadas ni en qué etapa se encuentra el procedimiento.
Abelito sale en defensa de su mamá
Antes de conocerse el comunicado, Abelito ya se había pronunciado sobre lo sucedido.
El creador de contenido cuestionó que algunas de las disculpas difundidas estuvieran dirigidas hacia él y aseguró que quien debía recibirlas era su mamá.
"A la que le deben pedir disculpas es a mi mamá", manifestó en un video difundido en redes sociales.
Además, reveló que contaba con un equipo legal que estaba analizando la situación, aunque dejó claro que la decisión final sobre cómo proceder correspondía a Cristina Romero.
Abelito también rechazó uno de los argumentos utilizados por Naim Darrechi, quien inicialmente aseguró que desconocía que la mujer con la que había bailado era la madre del anfitrión.
Para Abelito, independientemente del parentesco, el punto central era el respeto hacia su mamá y hacia cualquier mujer.
¿Qué dijo Naim Darrechi?
Tras la viralización de los videos, Naim Darrechi reconoció públicamente que su manera de bailar con Cristina Romero había sido inapropiada y ofreció disculpas.
@bruni.dom
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En una primera transmisión admitió que había bailado muy cerca de ella y reconoció que su comportamiento no estuvo bien.
Posteriormente, sin embargo, dio una explicación diferente. Darrechi sostuvo que durante el momento él percibió consentimiento y aseguró que no había notado incómoda a Romero.
@clipsmedellin7 ♬ sonido original - Clipsmedellin
También afirmó que se había comunicado con ella para disculparse y sostuvo que, durante esa conversación, ella le habría dicho que no se había sentido molesta. Esta es la versión de Darrechi y contrasta con el posterior comunicado de Cristina Romero, quien afirma que hubo contacto físico sin su consentimiento.
Agustín Fernández publica una disculpa y después la elimina
Agustín Fernández también reaccionó a la controversia. El modelo argentino publicó inicialmente un comunicado en el que ofrecía disculpas a Cristina Romero y a la familia de Abelito por lo ocurrido durante la celebración.
Sin embargo, horas después el mensaje desapareció de sus redes sociales. Posteriormente, Fernández defendió que desde su perspectiva nunca tuvo la intención de faltarle el respeto a la mamá de Abelito.
La polémica comenzó con varios videos
La controversia se originó después de que diferentes fragmentos de la fiesta comenzaran a circular en redes sociales.
Uno de los momentos que aumentó las críticas fue una conversación atribuida a Darrechi después del baile, en la que describió de manera explícita el contacto físico que había tenido con Romero. El fragmento se viralizó y aumentó los cuestionamientos hacia el creador de contenido.
La celebración de Abelito también estuvo marcada por otro incidente que se viralizó: un enfrentamiento entre Naim Darrechi y Aarón Mercury, durante el cual otros asistentes tuvieron que intervenir.
Ahora, la atención está puesta en las acciones anunciadas por Cristina Romero. Será la autoridad competente la que deberá investigar los hechos y establecer, con base en las pruebas y la legislación aplicable, si existe alguna responsabilidad legal.