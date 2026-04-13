Lanzan app para denunciar maltrato animal en Guatemala

Con el objetivo de facilitar la denuncia de casos de maltrato animal, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) presentó la aplicación móvil UBApp, una herramienta que permitirá a la ciudadanía reportar de forma rápida, sencilla y segura situaciones de abuso, negligencia o abandono.
Durante el lanzamiento, la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, explicó que esta iniciativa busca acercar las instituciones a la población y agilizar la atención de los casos.
Esta herramienta surge como una respuesta concreta a una necesidad real. En situaciones de maltrato, el tiempo es crucial: cada minuto cuenta", afirmó.
En la actividad también participaron Mayra Motta, viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, y Mauricio Mota Charnaud, representante de Humane World for Animals Costa Rica.
Un avance importante en la protección de los animales
Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), Irene Velázquez, destacó mediante un mensaje en video que el lanzamiento de la aplicación representa un avance importante en la protección de los animales en el país. Subrayó que muchas situaciones de maltrato permanecen invisibles, por lo que la denuncia ciudadana es clave para poder intervenir a tiempo.
La UBA es la entidad encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a las denuncias, actuando conforme a la normativa vigente y coordinando acciones para garantizar la protección de los animales.
Modo de uso de UBApp
La aplicación UBApp está disponible para dispositivos Android y iPhone. Para utilizarla, los usuarios deben contar con conexión a internet, activar el GPS y permitir el uso de la cámara, con el fin de adjuntar fotografías que respalden la denuncia.
Además, deberán proporcionar la ubicación exacta del hecho y datos personales como nombre, teléfono, DPI y correo electrónico, los cuales serán manejados de forma confidencial y permitirán dar seguimiento a cada caso.
Las autoridades instaron a la población a denunciar cualquier acto de maltrato animal ante la UBA, la Policía Nacional Civil o autoridades municipales, recordando que la protección de los animales es una responsabilidad compartida.