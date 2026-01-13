 Santiago Atitlán continúa con actividades educativas a distancia
Nacionales

Santiago Atitlán continúa con actividades educativas a distancia

La medida se debe a los casos de sarampión detectados en la localidad.

Compartir:
Foto ilustrativa: AFP
clases-virtuales-emisoras-unidas / FOTO:

El Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la Dirección Departamental de Educación de Sololá, confirmó este martes 13 de enero que se mantiene la medida de realizar a distancia las actividades educativas en el municipio de Santiago Atitlán debido a los casos de sarampión detectados en esa localidad.

Por medio de un comunicado, la cartera señaló que esta disposición se mantiene durante la presente jornada en los centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal.

La medida preventiva corresponde a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en relación a la Alerta Roja Institucional por la presencia de esta enfermedad en el municipio.

El ciclo escolar recién arrancó, con el primer día de actividades el 12 de enero. Sin embargo, ante esta situación, hasta el momento no se ha confirmado cuándo se estarían reanudando las clases presenciales.

"Mañana martes 13 de enero se estará informando sobre la situación y las medidas correspondientes al sistema educativo", detalló la Dirección Departamental.

También invitó a la comunidad educativa a estar pendiente de las páginas oficiales de la Dirección Departamental de Educación de Sololá y estar informando sobre las disposiciones educativas que se generen.

En Portada

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampiónt
Nacionales

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampión

07:25 AM, Ene 13
Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes socialest
Deportes

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes sociales

06:47 AM, Ene 13
Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nuevat
Nacionales

Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva

07:42 AM, Ene 13
UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gazat
Internacionales

UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza

07:13 AM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos