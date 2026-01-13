Santiago Atitlán continúa con actividades educativas a distancia

El Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la Dirección Departamental de Educación de Sololá, confirmó este martes 13 de enero que se mantiene la medida de realizar a distancia las actividades educativas en el municipio de Santiago Atitlán debido a los casos de sarampión detectados en esa localidad.
Por medio de un comunicado, la cartera señaló que esta disposición se mantiene durante la presente jornada en los centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal.
La medida preventiva corresponde a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en relación a la Alerta Roja Institucional por la presencia de esta enfermedad en el municipio.
El ciclo escolar recién arrancó, con el primer día de actividades el 12 de enero. Sin embargo, ante esta situación, hasta el momento no se ha confirmado cuándo se estarían reanudando las clases presenciales.
"Mañana martes 13 de enero se estará informando sobre la situación y las medidas correspondientes al sistema educativo", detalló la Dirección Departamental.
También invitó a la comunidad educativa a estar pendiente de las páginas oficiales de la Dirección Departamental de Educación de Sololá y estar informando sobre las disposiciones educativas que se generen.