Casos de sarampión en Guatemala aumentan a 10

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este martes, 13 de enero, que se incrementó a 10 la cifra de casos positivos de sarampión detectados en Guatemala. Asimismo, brindó detalles de las localidades en donde se han presentado.
Según el más reciente reporte de la cartera, en el transcurso de las últimas semanas se han realizado las evaluaciones correspondientes para confirmar los diagnósticos en:
- Santiago Atitlán, Sololá - siete casos.
- Ciudad de Guatemala - un caso.
- San Luis, Petén - un caso.
- Izabal - un caso.
La mayoría de los pacientes corresponden a Santiago Atitlán, que se ha convertido en el foco en medio de esta situación después de que se conociera que el primer caso de sarampión detectado en el país, correspondiente a un hombre salvadoreño, estuvo en ese lugar.
En el referido municipio se llevó a cabo del 10 al 14 de diciembre de 2025 un evento religioso en esa localidad, en el que estuvieron presentes aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluyendo Guatemala.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7