Guatemala reporta sexto caso de sarampión

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este lunes, 12 de enero, que fue detectado un nuevo caso de sarampión en Guatemala, con lo que se incrementa a seis la cantidad de pacientes positivos a esta enfermedad.
La información fue revelada por Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la referida cartera, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
La doctora indicó que el paciente es un menor de edad residente en la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, tiene antecedentes de haber viajado recientemente a Santiago Atitlán, Sololá, un municipio que hasta ahora se ha constituido como el foco de contagio debido a una reunión masiva que se desarrolló en el lugar.
Fue a finales del año pasado, específicamente del 10 al 14 de diciembre, que se llevó a cabo un evento religioso en esa localidad, en el que estuvieron presentes aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluyendo Guatemala.
El primero de los casos se detectó en un paciente adulto masculino originario y con residencia en El Salvador. Y, en seguimiento de este contagio, se dio seguimiento a otros que estuvieron expuestos a esta enfermedad, lo que permitió confirmar otros cuatro contagios.
Detalles del nuevo caso detectado
La doctora Gaitán explicó que el Ministerio de Salud fue notificado por parte de una clínica privada con respecto a la sospecha que se tenía de un nuevo caso de sarampión, pues a la misma fue llevado un adolescente de 14 años con los malestares que se asociaban a la enfermedad.
"Derivado de esta búsqueda se hace una serie de cadenas buscando contactos y demás. Entonces, tuvimos el reporte por un médico privado de un caso que había estado pasando las fiestas de fin de año en Santiago Atitlán y tenía toda la sintomatología. El fin de semana se le tomaron las muestras respectivas y dio positivo", indicó.
Situación de pacientes y riesgos del sarampión
La doctora Gaitán explicó que uno de los pacientes de los primeros casos detectados presentó complicaciones en su salud y fue necesario hospitalizarlo durante varios días. En ese contexto, explicó que, en ciertas ocasiones, el sarampión pasa casi desapercibido y muy leve, pero en otras genera ciertos efectos.
"Este paciente hizo una neumonía complicadísima que lo tuvo en el sanatorio por varios días derivado de una complicación directa del sarampión. Entonces, esta condicionante de complicaciones es a la que nosotros siempre vimos con preocupación cuando se establecía el tema de prevención, la vacunación, con el fin de evitar que se dé el cuadro viral y se llegue a complicar porque se desconoce cómo el cuerpo va a responder a las amenazas", dijo.
Agregó el sarampión tiene dentro de sus antecedentes las complicaciones neurológicas, como encefalopatías; también diarrea muy grave, neumonía u otros efectos. Los más afectados pueden ser los menores de cinco años de edad.