Santiago Atitlán sin inauguración de clases por sarampión

Nacionales

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampión

Las autoridades educativas implementaron medidas preventivas tras la detección de casos de sarampión en ese municipio de Sololá.

El Ministerio de Educación (Mineduc), por medio de la Dirección Departamental de Educación de Sololá, anunció este lunes 12 de enero una serie de medidas para resguardar la salud de los habitantes de Santiago Atitlán después de que se confirmaron contagios de sarampión en ese municipio.

Por medio de un comunicado, la oficina informó que fueron canceladas las actividades de inauguración de clases para centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal que estaban previstas para hoy. El objetivo es evitar aglomeración de personas y posibles contagios.

Esta disposición se emitió en atención a las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en relación con la Alerta Roja Institucional por casos de sarampión que está activa.

Otra de las acciones que notificó la cartera educativa es que se estarán desarrollando las clases a distancia. Además, se indicó que en el transcurso del día se estará informando sobre la situación y las medidas correspondientes al sistema educativo.

"Se invita a la comunidad educativa a estar pendiente de las páginas oficiales de la Dirección Departamental de Educación de Sololá y estar informado sobre las disposiciones educativas que se generen", se lee en el documento difundido por la Dirección Departamental.

Mineduc anuncia fecha de inicio de clases para centros educativos privados

Para la próxima semana está programado el regreso de los estudiantes a las aulas en colegios, establecimientos por cooperativa y municipal.

Cinco casos confirmados de sarampión

El Ministerio de Salud confirmó la semana pasada que en Guatemala se han detectado cinco casos positivos de sarampión. Explicó que inicialmente se conoció sobre el primero de estos, correspondiente a un adulto masculino de origen y residencia en El Salvador.

Ante esta situación, de inmediato se puso en marcha el protocolo correspondiente y en la investigación epidemiológica se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso realizado del 10 al 14 de diciembre de 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, en el que estuvieron presentes aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluyendo Guatemala.

Al determinarse esa exposición a la enfermedad, se activaron los equipos de respuesta inmediata y su búsqueda inicial permitió identificar cinco personas que presentaban cuadros de "caso sospechoso", así que se les tomaron muestras para su análisis y el Laboratorio Nacional de salud los confirmó como positivos a sarampión.

