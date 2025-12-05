El Ministerio de Educación (Minedu) emitió un comunicado que difundió en sus redes sociales oficiales con el objetivo de aclarar a la población la norma vigente sobre la edad de ingreso de los niños al sistema educativo en Guatemala.
Nacionales
Mineduc aclara edad de ingreso al sistema educativo
El Ministerio de Educación explicó la norma vigente sobre la edad para que los niños puedan ingresar a los niveles de preprimaria y primaria.
- por Nancy Alvarez
- 08:09, Dic 05 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Tendencias
Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual
- por Monica Avila
- 03:22 PM, Dic 03
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.