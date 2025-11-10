Mineduc anuncia fecha ciclo escolar 2026 y nuevos institutos

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció este lunes, 10 de noviembre, la fecha del inicio del ciclo escolar 2026 y los proyectos en los que se trabaja para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes en Guatemala.
Durante la conferencia de prensa de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, la titular de la cartera, Anabella Giracca, señaló que el ciclo escolar 2026 comenzará el 2 de febrero. "Las aulas vuelven a abrir sus puertas. Que el retorno llegue con energía renovada", dijo.
Para preparar el regreso a clases, a partir del 26 de enero se abrirán las escuelas para que los maestros y personal administrativo comiencen las labores respectivas y puedan recibir, una semana después, a todos los estudiantes.
"Atendiendo una demanda sentida de las comunidades educativas. La decisión adelanta paulatinamente el inicio, sin afectar vacaciones de estudiantes y docentes. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que todos los insumos estén listos desde el primer día de clases, recursos de aula, alimentación, útiles y libros", expresó la funcionaria.
Apoyo al programa de alimentación y creación de institutos
Giracca hizo un segundo anuncio relacionado con lo que se tiene previsto para 2026. Este se enfocó en que, gracias a la gestión eficiente y optimización de los recursos, se hará un desembolso de complemento para reforzar el programa de alimentación escolar.
"Reconocemos el esfuerzo que supuso para las Organizaciones de Padres de Familia la adaptación a la retención del IVA mientras estuvo vigente. El Congreso, atendiendo la petición que hicimos en nombre de las OPF ya la derogó. Este complemento aliviará los últimos días la ejecución del programa", explicó.
La funcionaria agregó que, la tercera noticia positiva para el ámbito educativo, es que más de 500 nuevos institutos públicos estarán disponibles a partir del otro año. Explicó que el proyecto es resultado de la optimización existente, el éxito de programas remozamientos y la planificación permitirán usar la infraestructura en segundas jornadas para alojar estos nuevos centros educativos.
"Empezamos a saldar una deuda histórica: la falta de oferta pública de educación secundaria. Durante años, miles y miles de estudiantes, especialmente en áreas rurales, terminaban primaria y se tomaba con una pared: centros educativos de secundaria escasos y lejanos, lo que se traducía en estudios truncados", dijo la ministra de Educación.
Con esta expansión, se calcula que se atenderán más de 25 mil estudiantes desde el inicio. Las carreras se diseñan con criterios técnicos, junto a las comunidades y respetando la vocación económica de cada territorio.
La preinscripción ya está abierta y la información está disponible en el portal web, en el área de redes oficiales y direcciones departamentales. En ese sentido, Giracca llamó a los padres de familia a ponerse en marcha para que sus hijos puedan estudiar la secundaria el próximo año.