 Arévalo señala a grupos criminales por incidentes en Sololá
Nacionales

Arévalo sobre situación en Sololá: "El Estado no va a ceder el territorio al crimen organizado"

El mandatario aseguró que "grupos ilegales armados" estarían intentando expulsar a las fuerzas de seguridad que mantienen presencia en los límites entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles 17 de diciembre a la situación que se registra en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, donde recientemente se registraron hechos de violencia que cobraron la vida de 14 personas, incluido un militar.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario aseguró que no se trata de incidentes relacionados con algún enfrentamiento comunitario que en ocasiones anteriores se ha dado en el área, ya que los pobladores de ambos municipios mantienen un histórico conflicto territorial.

"Esta última situación no se ha tratado de la parte de una comunidad contra otra, como ha habido instancias en el pasado. Sino se trata de acciones de grupos ilegales armados, con armas de alto poder, que realizaron ataques cuyo objetivo evidente era expulsar a las fuerzas del Ejército de Guatemala de las posiciones que han venido ocupando para prevenir, precisamente, los actos de violencia intercomunitaria en la región. Esto ya no es el producto del conflicto territorial histórico, sino que hay algo alrededor de esto que se configura como una variante preocupante", expresó.

Alcalde denuncia tortura y violación de derechos humanos en Nahualá tras ataques

“Es un repudio total. Hay una invasión de luto en todo el pueblo de Nahualá por lo ocurrido”, expresó el jefe edil Manuel Guarchaj Tzep.

Aclara actuar del Ejército

Ante los comentarios que han surgido para señalar al Ejército tras los incidentes violentos en Nahualá, Sololá, Arévalo dijo: "Quiero ser enfático, ante las desinformaciones que se han estado dando, que el Ejército de Guatemala no atacó a ninguna población, sino que lo que hizo fue responder fuego defensivo cuando fue atacada por estos grupos ilegales".

"Quiero recordarles y llamar su atención, nuevamente, a la multitud de imágenes que hay que evidencian que esto no se trataba de una acción en donde se estuviera agrediendo a algún grupo de pobladores, sino que es al revés. Había un grupo ilegal organizado, entrenado, con evidente capacidad organizativa que estaba posicionado y fue capaz de sostener un ataque contra las posiciones militares entre las 08:00 de la mañana hasta las 07:00 de la noche, aproximadamente. Las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas del Ejército y PNC, trabajan para proteger a los ciudadanos de estos grupos ilegales que están generando estos hechos de violencia que se iniciaron desde el jueves", añadió.

Asimismo, indicó que si lo que estos grupos ilegales buscaban era expulsar a las fuerzas de seguridad para poder contar con mayor libertad de operación para cualquier trasiego al que se dediquen, han obtenido exactamente lo contrario. El mandatario aseguró que el Estado ha reafirmado su presencia y, en el marco del Estado de Prevención, se realizarán las gestiones para desarticular a los grupos criminales responsables.

En su opinión, es claro que el interés de estas estructuras es expulsar a las fuerzas de seguridad del lugar. De hecho, señaló que hay una "petición explícita" de que se retieren. También reveló que tienen información de que esa es una zona de trasiegos de distinta índole entre las zonas de la costa, siguiendo por la boca costa y el norte del territorio.

"El Estado tiene claro que nuestra presencia es una presencia cuyo objetivo es proteger a la población y no va a ceder el territorio al crimen organizado", puntualizó el funcionario.

