Alcalde de Nahualá, Sololá, explica situación del conflicto

La situación tensa persiste en el área limítrofe entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, luego de las jornadas violentas que se han presentado en días recientes donde aproximadamente 14 personas, incluido un militar, han perdido la vida.
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó este martes 16 de diciembre con Manuel Guarchaj Tzep, alcalde de Nahualá, acerca de la situación actual en esa zona y qué paso con las mesas de negociación para intentar resolver el histórico conflicto comunitario.
"Es un repudio total, una invasión de luto en todo el pueblo de Nahualá por lo ocurrido el sábado", dijo al inicio de la entrevista al ser cuestionado con respecto al ambiente que se presenta en esa localidad, donde recientemente fue declarado Estado de Prevención por el Gobierno de Guatemala, una medida que se mantendrá durante 15 días.
Medios locales informaron que el enfrentamiento ocurrido en la zona sucedió entre miembros de ambas comunidades mientras que el Gobierno señala que fue "ataque deliberado" contra el Ejército de Guatemala por parte de grupos armados ilegales que habrían aprovechado esa disputa histórica.
Al respecto, el jefe edil expresó: "Yo lo que quiero es hablar la verdad, no enfrascar las cosas. Lo que sucedió el sábado es totalmente diferente, lo que vivió la comunidad de Pachipac, cómo fue el ataque y tortura de las personas".
Relató que, según la información que recibió del pueblo de Nahualá, una familia se dirigía a trabajar en la zona cuando de repente fue atacada a balazos.
"Ellos iban a las minas para sacar materia prima para hacer piedras de moler. (El lugar) está a 2.5 kilómetros del destacamento. No llegaron a las minas, sino que, como a medio kilómetro de la iglesia Roca Viva, fueron interceptados en su vehículo, fueron secuestrados, torturados y masacrados", aseguró.
Compartió que, cuando los pobladores se enteraron del incidente, se generó cierta tensión. Principalmente porque, según indicó que ha podido escuchar, en la agresión estaría implicado el Ejército, que habría actuado "acompañado de los sicarios de Santa Catarina ixtahuacán".
De acuerdo con Guarchaj, es evidente lo ocurrido, porque en el lugar todavía permanece el carro donde viajaba la familia que, según expuso, recibió más de 200 disparos.
De esa manera, el funcionario descartó la versión que ha manejado el Gobierno, relacionado con la presencia de algún grupo paramilitar que ha cometido violencia en la zona y atacó directamente el destacamento militar.
"Si fuera realmente un atentado, no estuvieran todos los síntomas que, según informa la familia, cómo vieron ellos cuando hicieron la limpieza a los fallecidos. (... El estado de los cuerpos) significa tortura. Les cortaron los dedos a los vecinos, eso es lo que no se explica, porque realmente esos síntomas sí caben en la palabra tortura", enfatizó.
Luto en Nahualá
El Ministerio de Gobernación confirmó que se contabilizan 14 víctimas mortales en la zona entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, de ese total, 13 son civiles habitantes de Nahualá y un soldado.
Ante esta pérdida de vidas, el alcalde señaló que toda la población declaró dos días de luto en solidaridad con las familias. A su vez, manifestó su repudio ante esas muertes y aseguró que con lo ocurrido fueron violados los derechos humanos de los ciudadanos, lo que ha generado que el pueblo esté consternado.
Añadió que, "quienes estuvieron cerca" del lugar donde se dio la agresión contra la familia dicen que "fueron elementos del Ejército con el municipio vecino"; sin embargo, mencionó que son "los relatos de la gente", así que serán los investigadores y especialistas en la materia quienes puedan determinar lo ocurrido.
De igual forma, reveló que en la actualidad "están en pláticas" con las familias afectadas sobre qué decisión van a tomar sobre una eventual demanda legal.
Conflicto histórico
Finalmente, expuso que Nahualá no está invadiendo Santa Catarina Ixtahuacán ni pidiendo más terreno, sino que hay un acuerdo marco de 1999 que se ratificó 2004, donde se definen los límites y es con base en este que el pueblo está respetando y lo seguirá haciendo. Reiteró que seguirán exigiendo el derecho de posesión, porque "siempre que sube la gente los corretean a balazos".
También hizo referencia a que no están en contra de la presencia de las fuerzas castrenses, pero cuestionó la forma en que el Ejército maneja la prevención y seguridad en la zona. "Si actuara imparcialmente y defendiera el derecho de ambos municipios, claro que respetamos", concluyó.