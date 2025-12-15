 Alcalde de Nahualá cuestiona medidas del Gobierno
Conflicto en Sololá: alcalde de Nahualá cuestiona medidas del Gobierno

El presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, anunció ayer la implementación de un Estado de Prevención en esta localidad.

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tzep, aseguró que les dispararon desde un helicóptero.
El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tzep, aseguró que les dispararon desde un helicóptero. / FOTO: Municipalidad de Nahualá, Sololá.

El alcalde de Nahualá, Sololá, Manuel Guarchaj, indicó este lunes 15 de diciembre que la población rechaza el Estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala tras los incidentes violentos ocurridos en días recientes en esa localidad que cobraron vidas y dejaron a militares heridos.

El presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, anunció ayer la implementación de esta medida después de que surgiera una nueva serie de enfrentamientos en esta zona donde durante años ha existido un conflicto por temas territoriales.

Al respecto, el jefe edil consideró que "no tienen lógica" las acciones del mandatario porque lo primero que debería hacer es tomar en cuenta el expediente que se le entregó junto con Santa Catarina Ixtahuacán a la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad en el que, según indicó, se plasma que lo que se está buscando es la paz entre ambas comunidades.

Detalla posible origen del conflicto

El funcionario añadió que el conflicto se originó luego de que una familia de cuatro integrantes fuera emboscada a unos dos kilómetros de donde se encuentra el destacamento militar. Expuso que en el vehículo donde se conducían estas personas fueron contabilizadas unas 200 perforaciones de arma de fuego y, según los pobladores, los involucrados en estos hechos son elementos del Ejército y pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán.

Continuó indicando que, luego de estos incidentes, los pobladores buscaban recuperar los cadáveres y fue ahí cuando fueron atacados a balazos dejando como saldo cinco muertos. Por aparte, expuso que desde un helicóptero dispararon en otro punto, con saldo mortal de otras cuatro personas.

Alcalde de Nahualá expresa su repudio por ataque armado

El jefe edil apareció en videos que se viralizaron en internet, explicando que los fallecidos son trabajadores canteros.

Tensa situación en Sololá

El pasado sábado, un enfrentamiento en los municipios Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en departamento de Sololá, dejó al menos cinco fallecidos, según detalló el Gobierno que asegura de "grupos armados ilegales".

El Gobierno señala que fue "ataque deliberado" contra el Ejército de Guatemala por parte de esos grupos armados ilegales, sin mayores detalles, que habrían aprovechado esa disputa histórica.

"Desde el día jueves ocurrieron hechos que evidencian que grupos del crimen organizado fuertemente armados se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario, que inició hace décadas entre Ixtahuacán y Nahualá, para desarrollar sus operaciones delictivas, poniendo en gran peligro a la población local y a todos aquellos que transitan en el territorio", detalló el mandatario.

El Gobierno guatemalteco compartió videos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los "impactos" contra aeronaves del Ejército.

