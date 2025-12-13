 Alcalde de Nahualá expresa su repudio por ataque armado
Nacionales

Alcalde de Nahualá expresa su repudio por ataque armado

El jefe edil apareció en videos que se viralizaron en internet, explicando que los fallecidos son trabajadores canteros.

Compartir:
El alcalde confirmó que el bloqueo en la ruta Interamericana fue para llamar la atención del gobierno. , Captura de pantalla.
El alcalde confirmó que el bloqueo en la ruta Interamericana fue para llamar la atención del gobierno. / FOTO: Captura de pantalla.

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzep Carrillo, apareció en un video que se hizo tendencia en internet para lamentar el ataque que ocurrió en el territorio de su municipio, durante la mañana de este sábado (13/12/2025). "Lamento, repudio a nombre del pueblo de Nahualá, como alcalde municipal, lo que sucedió hoy", declaró el funcionario.

Le pedimos al pueblo de Santa María Ixtahuacán que devuelva con vida a nuestra gente porque es gente trabajadora, que se está ganando el pan diario", declaró el jefe edil.

Tzep Carrillo consideró que el ataque fue perpetrado por "gente que no tiene a Dios en su corazón, porque emboscaron a un grupo de trabajadores, que se estaban ganando el pan diario". El jefe edil añadió que el ataque ocurrió a dos kilómetros del área de colindancia con Santa María Ixtahuacán.

"Hoy lamentamos y repudiamos la pérdida de cuatro muertos y la desaparición de seis personas y medio centenar de heridos", afirmó el alcalde. Sin embargo, la PNC confirmó que fueron cinco las personas fallecidas las que dejó la reactivación del conflicto armado en la zona.

El funcionario municipal de Nahualá solicitó al pueblo de Santa María Ixtahuacán que devuelva con vida a las personas que están desaparecidas, porque son personas pacíficas y trabajadores que se ganaban el sustento diario.

En otras noticias: Imágenes muestran como un hombre armado ingresó a un hotel cercano a la terminal de buses para disparar contra dos menores.

Video: Cámaras captaron el asesinato de dos adolescentes en Jalapa

Imágenes muestran como un hombre armado ingresó a un hotel cercano a la terminal de buses para disparar contra dos menores.

Petición para el presidente Arévalo

Manuel Tzep Carrillo se dirigió al presidente, Bernardo Arévalo, para que ordene la intervención del Ejército de Guatemala en el conflicto. El jefe edil comentó que es repudiable que habiendo un destacamento en el área, no se hayan dado cuenta de lo ocurrido.

No se dieron cuenta cuando pasaron los sicarios de Santa Catarina Ixtahuacán para emboscar y regresar tranquilamente, eso es insoportable", aseguró.

Asimismo, el jefe edil confirmó que el bloqueo en la ruta Interamericana fue una acción realizada para llamar la atención del gobierno, para que actúe en el conflicto.

En Portada

Confirman cinco fallecidos por tensiones en Nahualá, Sololát
Nacionales

Confirman cinco fallecidos por tensiones en Nahualá, Sololá

04:38 PM, Dic 13
La premio Nobel iraní Narges Momadi, detenida de forma violentat
Internacionales

La premio Nobel iraní Narges Momadi, detenida "de forma violenta"

12:56 PM, Dic 13
Miss Universo anuncia la salida de Mario Búcaro en plena crisis legal de la organizaciónt
Farándula

Miss Universo anuncia la salida de Mario Búcaro en plena crisis legal de la organización

07:49 AM, Dic 13
Gobierno de El Salvador invertirá en la modernización de 13 estadios de fútbolt
Deportes

Gobierno de El Salvador invertirá en la modernización de 13 estadios de fútbol

02:46 PM, Dic 13

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco#liganacionalredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos