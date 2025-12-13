Alcalde de Nahualá expresa su repudio por ataque armado

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzep Carrillo, apareció en un video que se hizo tendencia en internet para lamentar el ataque que ocurrió en el territorio de su municipio, durante la mañana de este sábado (13/12/2025). "Lamento, repudio a nombre del pueblo de Nahualá, como alcalde municipal, lo que sucedió hoy", declaró el funcionario.
Le pedimos al pueblo de Santa María Ixtahuacán que devuelva con vida a nuestra gente porque es gente trabajadora, que se está ganando el pan diario", declaró el jefe edil.
Tzep Carrillo consideró que el ataque fue perpetrado por "gente que no tiene a Dios en su corazón, porque emboscaron a un grupo de trabajadores, que se estaban ganando el pan diario". El jefe edil añadió que el ataque ocurrió a dos kilómetros del área de colindancia con Santa María Ixtahuacán.
El funcionario municipal de Nahualá solicitó al pueblo de Santa María Ixtahuacán que devuelva con vida a las personas que están desaparecidas, porque son personas pacíficas y trabajadores que se ganaban el sustento diario.
Petición para el presidente Arévalo
Manuel Tzep Carrillo se dirigió al presidente, Bernardo Arévalo, para que ordene la intervención del Ejército de Guatemala en el conflicto. El jefe edil comentó que es repudiable que habiendo un destacamento en el área, no se hayan dado cuenta de lo ocurrido.
No se dieron cuenta cuando pasaron los sicarios de Santa Catarina Ixtahuacán para emboscar y regresar tranquilamente, eso es insoportable", aseguró.
Asimismo, el jefe edil confirmó que el bloqueo en la ruta Interamericana fue una acción realizada para llamar la atención del gobierno, para que actúe en el conflicto.