Cámaras captaron el asesinato de dos adolescentes en Jalapa

Medios locales del departamento de Jalapa reportaron que durante la noche del pasado viernes dos adolescentes fueron asesinados a quemarropa dentro de un hotel cercano a la terminal de autobuses. Este sábado, 13 de diciembre, empezaron a circular imágenes del ataque armado, en el que se ve a dos hombres en motocicleta, quienes aparentemente son los responsables del crimen.
El clip, de apenas 20 minutos, muestra como el acompañante de una motocicleta desciende e ingresa al local, para supuestamente perpetrar la balacera. Segundos después, sale corriendo para escapar con su cómplice en el vehículo de dos ruedas.
Al momento del ataque armado, dos personas ajenas al hecho también entran al hospedaje, pero al notar el hecho, salen corriendo por el temor que la escena les generó.
En las imágenes se capta que el supuesto agresor iba vestido completamente de azul, con una gorra negra y zapatos tenis de color blanco. En tanto, el conductor de la motocicleta viste gorra blanca, sudadero gris, pantalón negro y tenis negros.
En otras noticias, consulte: Más de 20 personas sufren intoxicación durante actividad religiosa
Detalles del ataque armado en Jalapa
Medios locales especificaron que el ataque armado contra los dos menores ocurrió en un hostal ubicado en la salida de la terminal de autobuses de la cabecera departamental. Asimismo, detallaron que las víctimas mortales son de 14 y 16 años de edad, de sexo masculino.
Noticieros del referido municipio describieron que el fallecido de 14 años fue quien más balazos recibió, con un total de siete. Las publicaciones emitidas en el referido departamento describieron que el ataque armado fue a eso de las 23:30 horas.
Al lugar del suceso acudieron los cuerpos de rescate de la localidad, para constatar que ambos habían fallecido. Posteriormente, llegó la Policía Nacional Civil (PNC) para acordonar el escenario del crimen y esperar a los investigadores de turno en el Ministerio Público.