 Inicio de clases 2026: Fechas para colegios privados
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio de clases para centros educativos privados

Para la próxima semana está programado el regreso de los estudiantes a las aulas en colegios, establecimientos por cooperativa y municipal.

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que el inicio de clases para centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal de plan diario será el lunes 12 de enero y de fin de semana el 17 y 18 de enero de 2026, de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025.

La cartera recordó que desde el 2 de enero comenzó en estos establecimientos el período lectivo en todos los niveles y modalidades educativas, plan diario anual y semestral. De esta manera, los maestros y personal administrativo preparan las actividades para recibir en los próximos días a todos los estudiantes.

La fecha para los establecimientos privados, por cooperativa y municipales es distinta a la que se maneja para las escuelas e institutos del sector público, que recibirán nuevamente en sus aulas a los estudiantes el 2 de febrero para comenzar con el período de clases que concluiría en noviembre.

Cuando se dio a conocer, en su momento, esta información con respecto a los recintos a cargo del Gobierno, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que se modificó está fecha, que antes se establecía a mediados de febrero, atendiendo una demanda sentida de las comunidades educativas. "La decisión adelanta paulatinamente el inicio, sin afectar vacaciones de estudiantes y docentes", expuso.

Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio

La titular de la cartera de Educación, Anabella Giracca, brindó detalles de la programación que se tiene para la utilización del presupuesto 2026.

Calendario escolar 2026

El Mineduc compartió otras fechas clave para el presente ciclo aplicable al sector privado, por cooperativa y municipal. Entre estas:

2 de enero al 27 de febrero

Período extraordinario para el registro de centros educativos que cuentan con resolución de autorización, pendientes de asignación de código para laborar durante el ciclo escolar 2026.

5 de enero

Reapertura del proceso de inscripción en el Sistema de Registros Educativos (SIRE) y actualización de datos, de todos los niveles y modalidades educativas.

5 al 11 de enero

Integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo en los centros educativos, Acuerdo Ministerial número 247-2014 de fecha 23 de enero de 2014 y designar al encargado de Salud Escolar y la Comisión de Prevención y Atención. También conformación del Comité de Apoyo educativo de Educación Especial.

14 al 18 de enero

Elaboración y/o actualización del Plan de Seguridad Escolar, en cada centro educativo, con base en la Guía de Gestión de Riesgo para centros educativos y espacios de aprendizaje, incluyendo el Plan de Emergencia.

Evaluación de recuperación para los estudiantes de centros educativos, plan diario, semestral, plan fin de semana anual y semestral.

2 al 10 de febrero

Entrega del Plan de Seguridad Escolar a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa para su aprobación y seguimiento.

13 de marzo

Último día para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en las Direcciones Departamentales de Educación.

6 de abril

Último día para inscripciones ordinarias en el SIRE, de todos los niveles y modalidades de entrega educativa, incluyendo plan diario, plan fin de semana anual y semestral.

1 de junio al 31 de agosto

Aplicación de la Evaluación de Graduandos 2026.

1 de junio al 30 de julio

Registro de estudiantes para la evaluación de tercero básico.

19 de junio

Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan diario semestral.

20 o 21 de junio

Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan de fin de semana semestral.

24 al 30 de junio

Receso de medio año.

1 al 31 de julio

Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario y fin de semana, semestral.

6 al 12 de julio

Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral.

8 de julio

Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos, plan diario semestral.

11 y 12 de julio

Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos con plan fin de semana semestral.

3 al 9 de agosto

Segundo simulacro de evaluación escolar a nivel nacional de acuerdo con el Plan de Seguridad Escolar.

