Inicio de clases 2026: Fechas para colegios privados

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que el inicio de clases para centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal de plan diario será el lunes 12 de enero y de fin de semana el 17 y 18 de enero de 2026, de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025.
La cartera recordó que desde el 2 de enero comenzó en estos establecimientos el período lectivo en todos los niveles y modalidades educativas, plan diario anual y semestral. De esta manera, los maestros y personal administrativo preparan las actividades para recibir en los próximos días a todos los estudiantes.
La fecha para los establecimientos privados, por cooperativa y municipales es distinta a la que se maneja para las escuelas e institutos del sector público, que recibirán nuevamente en sus aulas a los estudiantes el 2 de febrero para comenzar con el período de clases que concluiría en noviembre.
Cuando se dio a conocer, en su momento, esta información con respecto a los recintos a cargo del Gobierno, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que se modificó está fecha, que antes se establecía a mediados de febrero, atendiendo una demanda sentida de las comunidades educativas. "La decisión adelanta paulatinamente el inicio, sin afectar vacaciones de estudiantes y docentes", expuso.
Calendario escolar 2026
El Mineduc compartió otras fechas clave para el presente ciclo aplicable al sector privado, por cooperativa y municipal. Entre estas:
2 de enero al 27 de febrero
Período extraordinario para el registro de centros educativos que cuentan con resolución de autorización, pendientes de asignación de código para laborar durante el ciclo escolar 2026.
5 de enero
Reapertura del proceso de inscripción en el Sistema de Registros Educativos (SIRE) y actualización de datos, de todos los niveles y modalidades educativas.
5 al 11 de enero
Integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo en los centros educativos, Acuerdo Ministerial número 247-2014 de fecha 23 de enero de 2014 y designar al encargado de Salud Escolar y la Comisión de Prevención y Atención. También conformación del Comité de Apoyo educativo de Educación Especial.
14 al 18 de enero
Elaboración y/o actualización del Plan de Seguridad Escolar, en cada centro educativo, con base en la Guía de Gestión de Riesgo para centros educativos y espacios de aprendizaje, incluyendo el Plan de Emergencia.
Evaluación de recuperación para los estudiantes de centros educativos, plan diario, semestral, plan fin de semana anual y semestral.
2 al 10 de febrero
Entrega del Plan de Seguridad Escolar a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa para su aprobación y seguimiento.
13 de marzo
Último día para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en las Direcciones Departamentales de Educación.
6 de abril
Último día para inscripciones ordinarias en el SIRE, de todos los niveles y modalidades de entrega educativa, incluyendo plan diario, plan fin de semana anual y semestral.
1 de junio al 31 de agosto
Aplicación de la Evaluación de Graduandos 2026.
1 de junio al 30 de julio
Registro de estudiantes para la evaluación de tercero básico.
19 de junio
Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan diario semestral.
20 o 21 de junio
Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan de fin de semana semestral.
24 al 30 de junio
Receso de medio año.
1 al 31 de julio
Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario y fin de semana, semestral.
6 al 12 de julio
Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral.
8 de julio
Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos, plan diario semestral.
11 y 12 de julio
Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos con plan fin de semana semestral.
3 al 9 de agosto
Segundo simulacro de evaluación escolar a nivel nacional de acuerdo con el Plan de Seguridad Escolar.