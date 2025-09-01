Mineduc planea 500 nuevos centros educativos de nivel medio

La ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó este lunes 1 de septiembre los avances que se han tenido en la red educativa del país y las acciones de infraestructura y de otros ámbitos que están planificadas en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual entregará hoy el Gobierno al Congreso de la República.
"Cuando asumimos este ministerio sabíamos que no era suficiente con administrarlo, había que rescatarlo. Era una institución debilitada, no por azar, sino porque fue debilitada. Una institución vulnerable, muchas veces secuestrada por intereses ajenos al bien común y desconectada del mandato principal, que es garantizar el derecho a la educación en cada rincón del país. Esa es la batalla que hemos dado desde el primer día y se sigue dando", expresó.
Añadió que, actualmente, se puede decir que el Ministerio de Educación "está de pie", pues aseguró que se ha empezado a recuperar su fuerza institucional, integridad y su rumbo, lo cual se ha hecho trabajando con transparencia, eficiencia y apego a la ley.
Sus palabras se dieron durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que ofrecen los funcionarios de Gobierno de manera semanal en el Palacio Nacional de la Cultura y donde en esta ocasión se presentó el proyecto de Presupuesto 2026.
Ampliación de cobertura y más establecimientos
De acuerdo con Giracca, el pilar número 1 de recuperación institucional ha potenciado todo lo demás, por eso, desde el inicio no se ha dejado de avanzar en los tres pilares fundamentales que, a su vez, contempla este en cuanto a la atención de educación pública: infraestructura, cobertura y calidad educativa.
Añadió que se han tenido avances y que el presupuesto que hoy se presenta es la oportunidad para dar "un salto más grande" porque, en su opinión, ahora se tiene una institución mucho mejor preparada para hacerlo.
La funcionaria resaltó que la escuela es el espacio donde todo empieza y por la están recuperando a través de una programación específica. Compartió que el programa de remozamientos avanza a "ritmo histórico" y que van en camino de cumplir la meta de remozar todas las escuelas en cuatro años.
"Al final del año entrante, el tercero de esta administración, más de 28 mil centros educativos habrán sido recuperados. Siempre recuerdo que el sistema educativo tiene 36 mil centros educativos. Pero no hablamos de pintura, sino de espacios dignos, con drenajes, techos recuperados, servicios funcionales, escuelas que permitan aprender, convivir y elaborar proyectos de vida bondadosos", señaló.
A esta acción la acompaña la construcción de 10 institutos regionales en zonas estratégicas del país, con espacios modernos enfocados en la transformación del nivel medio y la formación técnica. Específicamente pensados para que la juventud que quiera estudiar y trabajar tenga oportunidades reales.
Giracca enfatizó que el pilar de cobertura es muy importante y que el acceso a la educación sigue siendo una deuda pendiente, especialmente en el nivel medio, donde se encuentra el mayor déficit del sistema educativo publico.
Por eso, compartió que este presupuesto contempla la creación de 504 nuevos centros educativos de nivel medio, aprovechando la infraestructura subutilizada, ahora fortalecida gracias al programa de remozamiento. Según la funcionaria, esto significa abrir las puertas del estudio a miles de jóvenes que hoy no tienen la oportunidad.