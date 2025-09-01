 Proyecto de Presupuesto 2026: Finanzas entrega al Congreso
Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026

El techo propuesto para el próximo ejercicio fiscal supera los Q163 mil millones.

Las autoridades del Ejecutivo hacen la entrega de la propuesta de Presupuesto 2026 al presidente del Congreso, Nery Ramos., Dayana Rashón/EU
Las autoridades del Ejecutivo hacen la entrega de la propuesta de Presupuesto 2026 al presidente del Congreso, Nery Ramos. / FOTO: Dayana Rashón/EU

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), entregó este lunes 1 de septiembre al Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, con un techo por Q163 mil 783.4 millones.

La iniciativa contempla un aumento del 5.8% respecto del presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil millones; es decir, serían Q9 mil millones más para el 2026, si el Legislativo la aprueba.

La propuesta fue presentada por el titular del Minfin, Jonathan Menkos, y su equipo de trabajo al presidente del Parlamento, Nery Ramos, y demás miembros de la junta directiva, después de que brindó una conferencia de prensa donde expuso los detalles sobre su contenido.

Ante los diputados, el funcionario expresó que esperan que se lleve a cabo el análisis respectivo del proyecto para su eventual aprobación. Y, en cuanto al presupuesto vigente, compartió que la ejecución al cierre de este año sería como mínimo de 92%.

Mientras tanto, Ramos le dio la bienvenida a Menkos a la sede del Congreso que describió como un espacio de diálogo y de discusión, a través del cual indicó que esperan encontrar los puntos de acuerdo para la propuesta que hoy se recibió.

"Se estará dando el ingreso correspondiente a Dirección Legislativa y, en su momento oportuno, se leerá en el pleno y se remitirá a la comisión correspondiente", añadió.

Gobierno socializará iniciativa de Presupuesto

El titular de la cartera del Tesoro indicó que los retos en materia social involucran la necesidad de aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos y es justamente en ese sentido que el proyecto de presupuesto 2026 se incrementa en 5.8% con respecto al actual. Según el funcionario, mucho de ese incremento tiene que ver con mejoras en la recaudación, que permite tener distribuciones de gasto equilibradas y cumplir todo lo que manda la ley en materia de inversión.

Los diferentes aspectos del proyecto serán socializados por delegados del Gobierno ante la Comisión de Finanzas y Moneda. Menkos confirmó su asistencia para la primera reunión que se tendrá con los diputados que integran dicha sala legislativa en los próximos días.

"Hacemos una invitación al Congreso para que podamos tener un diálogo de altura que permita todo lo que este proyecto, al concretarse, puede ayudar. Y la importancia de tener un presupuesto aprobado cada año, porque abre la posibilidad de tener una mejor ejecución. Con visión de largo plazo, el presupuesto abona a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también al crecimiento económico, empleo y desarrollo social", puntualizó el ministro.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

10:54 AM, Sep 01
