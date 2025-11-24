 Caso Unops: Juez liga a proceso a director del Ministerio de Salud
Nacionales

Caso Unops: Juez liga a proceso a director del Ministerio de Salud

Edwin Sicán, director administrativo de dicho ministerio, fue beneficiado con medidas sustitutivas.

Edwin Romeo Sican, Foto Omar Solís
Edwin Romeo Sican / FOTO: Foto Omar Solís

El juez Selman Portillo, del Juzgado Noveno Penal, ligó a proceso penal al director administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Edwin Romeo Sicán, por su presunta vinculación en el caso "Unops: Corrupción presidencial".

Durante su resolución, el juez Selman Portillo, consideró que el Ministerio Público (MP) si presentó los indicios suficientes para que el funcionario sea procesado, ya que, sin el dictamen favorable, no se habría firmado el memorándum entre el MSPAS y Unops. Por tal motivo, ligó a Sicán por el delito de peculado por sustracción.

En su intervención, señaló que el Ministerio Público no pudo comprobar que existía una estructura con roles definidos y cuyo propósito era extraer dinero del Ministerio de Salud, por lo que favoreció con la falta de mérito al directo administrativo del MSPAS.

El juzgado también favoreció a Edwin Sicán con medidas sustitutivas que consisten en arraigo, arresto domiciliario en su residencia sin vigilancia alguna, además debe presentarse al MP una vez al mes para colocar su huella en el sistema biométrico, prohibición de comunicarse con coimputados y el pago de una caución económica de Q 25 mil.

El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

