 Caso UNOPS: Juez aplaza audiencia de primera declaración de Edwin Sicán
Nacionales

Caso UNOPS: Juez aplaza audiencia de primera declaración de Edwin Sicán

El Ministerio Público le hizo saber a Edwin Romeo Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud, los delitos de los que se le señala.

Edwin Romeo Sican, Foto Omar Solís
Edwin Romeo Sican / FOTO: Foto Omar Solís

Este miércoles 19 de noviembre, en el Juzgado Noveno Penal se desarrolló la audiencia de primera declaración de Edwin Romeo Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por su vinculación al caso "UNOPS: Corrupción Presidencial"

El Ministerio Público le hizo saber a Edwin Romeo Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud, los delitos de los que se le señala. 

Tras el desarrollo de la audiencia el juez Selman Portillo decidió aplazar la audiencia de primera declaración, para el próximo lunes 24 de noviembre, cuando se escuchará la petición del Ministerio Público, la argumentación de la defensa y la resolución del juez.

Edwin Romeo Sical, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción. Según el MP, esta persona ya ha sido procesada en otras ocasiones.

Caso Unops

El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.

En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.

Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

