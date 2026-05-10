José Mourinho habla sobre el Real Madrid y su futuro

El entrenador del Benfica, José Mourinho, volvió a pronunciarse este domingo sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid y fue contundente al negar cualquier acercamiento con el conjunto español. El técnico portugués aseguró que, pese a las múltiples especulaciones surgidas en las últimas semanas, no ha existido ningún tipo de contacto con la dirigencia madridista y que su prioridad sigue siendo terminar la temporada con el club lisboeta.
Durante la rueda de prensa previa al compromiso liguero ante el Braga, Mourinho dejó clara su postura respecto a los rumores sobre un posible regreso al banquillo merengue. "No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no lo he tenido y, hasta el último partido de la liga contra el Estoril, tampoco lo tendré. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno", declaró el estratega portugués ante los medios de comunicación.
Mourinho no le cierra las puertas al Real Madrid
El entrenador de 63 años también negó cualquier comunicación con el presidente madridista, Florentino Pérez, o con integrantes de la estructura deportiva del club español. "No he tenido ningún contacto con el presidente ni con ninguna de las personas importantes de la estructura. Y por decisión mía, igual que otras similares que he tomado a lo largo de mi carrera, sobre todo ahora que nos encontramos en la fase final de la temporada, no hablo con nadie", insistió Mourinho, quien ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013.
Las declaraciones del técnico portugués llegan en medio de constantes versiones de la prensa internacional que lo señalan como uno de los posibles candidatos para asumir nuevamente el mando del conjunto blanco, presuntamente como sustituto de Álvaro Arbeloa.
Sin embargo, Mourinho reiteró que "todas las noticias que han salido, las exigencias, las reuniones, todo son especulaciones". Mientras tanto, el Benfica continúa enfocado en cerrar de la mejor manera la temporada en la Liga de Portugal, donde actualmente ocupa la segunda posición con 76 puntos, por detrás del líder (y ya campeón) FC Porto.