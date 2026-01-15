 Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistas
Nacionales

Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistas

La aclaración surge tras el anuncio del gobierno de Trump sobre una disposición que afecta a 75 países.

Foto ilustrativa: Freepik
Visa americana / FOTO:

La suspensión de visas de inmigrante anunciada por Estados Unidos para 75 países, entre ellos Guatemala, no afectará a los ciudadanos que viajen por turismo o negocios, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

"Esta regulación está dirigida a las categorías de visas que otorgan residencia permanente" y "no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante", categoría que incluye turismo, negocios, tránsito y trabajo temporal,

explicó Cancillería guatemalteca en un comunicado.

La aclaración surge tras el anuncio del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de la suspensión indefinida de estos trámites a partir del próximo 21 de enero.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

La Cancillería guatemalteca expresó este jueves la disposición de Guatemala de mantener un "diálogo constructivo y permanente" con las autoridades estadounidenses.

El objetivo es "fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación" para garantizar procesos seguros, agregó el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, reafirmó su compromiso con la protección de los guatemaltecos en el exterior y el fortalecimiento de la relación bilateral.

El Gobierno reiteró que la Red Consular de Guatemala en Estados Unidos se encuentra a disposición de los connacionales para ofrecer orientación y acompañamiento sobre la entrada en vigor de la nueva normativa.

