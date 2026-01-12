 Jueza de EE. UU. suspende eliminación de programa de reunificación familiar para Guatemala y otros países
Nacionales

Jueza de EE. UU. suspende eliminación de programa de reunificación familiar para Guatemala y otros países

El fallo concede una moción de emergencia a los migrantes afectados.

Cientos de migrantes mueren o desaparecen al año en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, víctimas muchos de ellos de la violencia o de condiciones ambientales extremas., Ilustrativa de archivo: EFE
Cientos de migrantes mueren o desaparecen al año en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, víctimas muchos de ellos de la violencia o de condiciones ambientales extremas. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

Una jueza estadounidense impidió de forma temporal acabar con los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, como había ordenado hace un mes la Administración del presidente Donald Trump.

El fallo, difundido el pasado fin de semana, concede una moción de emergencia a los migrantes afectados, lo que implica una orden de restricción temporal de 14 días contra las nuevas medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 12 de diciembre.

"Los demandantes han demostrado daño irreparable para los propósitos de una orden de emergencia temporal. Al balancear el interés de las partes, la corte encuentra que una orden de emergencia está garantizada", indicó la sentencia de la jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts.

La orden ocurre un mes después del anuncio del DHS de terminar con el programa 'Family Reunification Parole' (FRP) para estos siete países, lo que obligaba a inmigrantes amparados con este beneficio a abandonar Estados Unidos a mediados de enero, si carecían de otra alternativa legal para quedarse en el país.

Programa enfocado en procesos migratorios

El programa, implementado durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), ha permitido a migrantes de estos países reunirse con sus familias en Estados Unidos mientras esperan visados o concretar sus procesos migratorios.

Pero el Gobierno de Trump argumentó que estos programas se usaron de manera indebida, al sostener que personas poco verificadas eludieron el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria.

Abogados de los migrantes afectados, un estimado de entre 10.000 y 15.000, han advertido de daños para las familias, incluyendo niños, porque la mayoría de ellos perderían su estatus legal y tendrían que abandonar a sus parientes.

La jueza Talwani exigió al DHS que presente documentos administrativos a más tardar el martes para defender su postura y presentar una apelación contra el fallo.

