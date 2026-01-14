EE. UU. congela visas para 75 países, incluido Guatemala

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Guatemala.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.
Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.
Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.
Objetivo de la medida
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.
En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.
De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.
Listado de países afectados
Los países para los cuales estaría vigente la medida de suspensión de emisión de visas son:
1. Afganistán
2. Albania
3. Argelia
4. Antigua y Barbuda
5. Armenia
6. Azerbaiyán
7. Bahamas
8. Bangladés
9. Barbados
10. Bielorrusia
11. Belice
12. Bután
13. Bosnia y Herzegovina
14. Brasil
15. Birmania (Myanmar)
16. Camboya
17. Camerún
18. Cabo Verde
19. Colombia
20. Costa de Marfil
21. Cuba
22. República Democrática del Congo
23. Dominica
24. Egipto
25. Eritrea
26. Etiopía
27. Fiyi
28. Gambia
29. Georgia
30. Ghana
31. Granada
32. Guatemala
33. Guinea
34. Haití
35. Irán
36. Irak
37. Jamaica
38. Jordania
39. Kazajistán
40. Kosovo
41. Kuwait
42. Kirguistán
43. Laos
44. Líbano
45. Liberia
46. Libia
47. Macedonia del Norte
48. Moldavia
49. Mongolia
50. Montenegro
51. Marruecos
52. Nepal
53. Nicaragua
54. Nigeria
55. Pakistán
56. República del Congo
57. Rusia
58. Ruanda
59. San Cristóbal y Nieves
60. Santa Lucía
61. San Vicente y las Granadinas
62. Senegal
63. Sierra Leona
64. Somalia
65. Sudán del Sur
66. Sudán
67. Siria
68. Tanzania
69. Tailandia
70. Togo
71. Túnez
72. Uganda
73. Uruguay
74. Uzbekistán
75. Yemen
* Con información de la agencia de noticias EFE y la cadena Fox News.