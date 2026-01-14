 EE. UU. congela visas para 75 países, incluido Guatemala
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

La pausa en este proceso cobrará vigencia el próximo 21 de enero y continuará de manera indefinida.

pixabay.com
Capitolio en Washington

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Guatemala.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Objetivo de la medida

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

Listado de países afectados

Los países para los cuales estaría vigente la medida de suspensión de emisión de visas son:

1. Afganistán

2. Albania

3. Argelia

4. Antigua y Barbuda

5. Armenia

6. Azerbaiyán

7. Bahamas

8. Bangladés

9. Barbados

10. Bielorrusia

11. Belice

12. Bután

13. Bosnia y Herzegovina

14. Brasil

15. Birmania (Myanmar)

16. Camboya

17. Camerún

18. Cabo Verde

19. Colombia

20. Costa de Marfil

21. Cuba

22. República Democrática del Congo

23. Dominica

24. Egipto

25. Eritrea

26. Etiopía

27. Fiyi

28. Gambia

29. Georgia

30. Ghana

31. Granada

32. Guatemala

33. Guinea

34. Haití

35. Irán

36. Irak

37. Jamaica

38. Jordania

39. Kazajistán

40. Kosovo

41. Kuwait

42. Kirguistán

43. Laos

44. Líbano

45. Liberia

46. Libia

47. Macedonia del Norte

48. Moldavia

49. Mongolia

50. Montenegro

51. Marruecos

52. Nepal

53. Nicaragua

54. Nigeria

55. Pakistán

56. República del Congo

57. Rusia

58. Ruanda

59. San Cristóbal y Nieves

60. Santa Lucía

61. San Vicente y las Granadinas

62. Senegal

63. Sierra Leona

64. Somalia

65. Sudán del Sur

66. Sudán

67. Siria

68. Tanzania

69. Tailandia

70. Togo

71. Túnez

72. Uganda

73. Uruguay

74. Uzbekistán

75. Yemen

* Con información de la agencia de noticias EFE y la cadena Fox News.

