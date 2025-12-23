 Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.
Nacionales

Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.

Autoridades migratorias recordaron que los migrantes tienen derecho a guardar silencio y evitar la firma de documentos que no comprendan.

Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo de EFE.

El Consulado General de Guatemala en Columbus, Ohio, Estados Unidos (EE. UU.) hizo una serie de recomendaciones a los guatemaltecos ante posibles redadas en ese lugar. La delegación de Migración en ese país pidió a los connacionales a los guatemaltecos guardar la calma y no difundir noticias fraudulentas.

La entidad hizo las recomendaciones, ante los reportes que han circulado sobre "presuntos operativos migratorios en la ciudad". En ese sentido, señalaron que "las autoridades locales han aclarado que la Policía de Columbus no participa en acciones de control migratorio". 

En ese sentido, las autoridades pidieron a los guatemaltecos radicados en ese lugar que, ante las posibles redadas, se les exhorta respetuosamente a mantener la calma y no difundir información no confirmada.

Asimismo, pidieron a los connacionales evitar intervenir directamente en situaciones que puedan representar un riesgo para su seguridad. De esa manera, las autoridades compartieron sus números de contacto que son:

  • Teléfono del consulado: (614) 762-8119
  • Emergencias por WhatsApp: (614) 897-3208

En otras noticias: Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Roosevelt

Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Roosevelt

Las autoridades indicaron que aplicarán multas a la empresa encargada de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

Derechos ante las redadas

Las autoridades añadieron que los migrantes en EE. UU. tienen derecho a guardar silencio en caso de redadas. Asimismo, los guatemaltecos tienen derecho a abstenerse de firmar documentos que no comprendan.

La entidad resaltó el "derecho a solicitar hablar con un abogado o con su consulado".

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en 2025 se ha dado una recepción digna a más de 53 mil guatemaltecos repatriados desde EE. UU. tras ser víctimas de las redadas en EE. UU. la entidad indicó que las acciones de recibimiento de connacionales se hacen "a través del Centro de Recepción de Retornados (CRR), porque es una institución que garantiza una acogida cálida, respetuosa y con enfoque en derechos humanos."

La función de la CRR "tiene el propósito de salvaguardar en todo momento la integridad y dignidad de cada persona. De manera paralela, se promueve la incorporación voluntaria de quienes retornan al Plan Retorno al Hogar", destacó el IGM.

Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas FM.

