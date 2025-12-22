 Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Roosevelt
Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Roosevelt

Las autoridades indicaron que aplicarán multas a la empresa encargada de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

Trabajos de construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt., Fondo Social de Solidaridad/CIV
Trabajos de construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt. / FOTO: Fondo Social de Solidaridad/CIV

Para este lunes 22 de diciembre estaba previsto que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) recibieran la construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt, pero nuevamente la fecha fue pospuesta.

La semana pasada, el viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, dijo que, debido al incumplimiento, se estarían interponiendo multas a la empresa encargada, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

Martínez indicó que los atrasos se deben a complicaciones propias de la construcción.

Nueva conexión

Según el proyecto de construcción, esta obra facilitará la conexión de los vecinos que viven en sectores como Mixco y las zonas 3, 7 y 11 de la Ciudad de Guatemala. Se espera que la obra conste de una longitud de unos 402 metros.

La obra también espera beneficiar el trayecto entre estas arterias, que según cifras oficiales podría llegar a ser de 500 mil vehículos diariamente. Cabe destacar que esta obra presenta retrasos en su construcción desde hace varios meses, por problemas con la empresa constructora.

En cuanto al historial de la obra, los trabajos se retomaron el 29 de mayo de este año, con los trabajos de fundición de columnas y vigas en la nueva arteria vial.

En esa fecha, las autoridades justificaron que estas estructuras son fundamentales, porque sostendrán las losas que formarán el nuevo paso a desnivel para agilizar el tránsito vehicular y peatonal en uno de los puntos con mayor circulación en el área urbana.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

