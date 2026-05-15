Marco Antonio Solís Rinde Tributo a Michael Jackson

El cantante mexicano Marco Antonio Solís volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de la música latina. A pocas horas de su presentación en Guatemala, el artista sorprendió a sus seguidores al compartir un homenaje dedicado al "Rey del Pop", Michael Jackson.
La publicación apareció en su cuenta oficial de Instagram y rápidamente generó miles de reacciones entre sus fanáticos. En la imagen compartida, Marco Antonio Solís aparece realizando una pose inspirada en Michael Jackson, mientras a un lado se observa una fotografía clásica del icónico artista estadounidense.
Junto a la publicación, "El Buki" escribió: "El Rey del pop ? MJ / King of pop MJ".
El gesto fue tomado por muchos seguidores como una muestra de admiración hacia Michael Jackson, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia de la música.
Fans reaccionan al homenaje
La publicación no tardó en viralizarse y cientos de usuarios comenzaron a comentar el inesperado homenaje.
Algunos incluso bromearon asegurando que Marco Antonio Solís "se convirtió en Moonwalker", haciendo referencia al famoso paso de baile de Michael Jackson.
Otros fans destacaron que ambos artistas marcaron generaciones completamente distintas, pero comparten el mismo impacto emocional sobre el público.
La imagen también llamó la atención porque Marco Antonio Solís aparece utilizando un traje blanco brillante y sombrero, mientras recrea una postura muy similar a las famosas coreografías del intérprete de "Billie Jean" y "Smooth Criminal".
¿Quién es Marco Antonio Solís?
Marco Antonio Solís es uno de los cantautores más importantes de la música romántica y regional mexicana.
Nació el 29 de diciembre de 1959 en Michoacán, México, y alcanzó la fama internacional como líder de Los Bukis, agrupación que conquistó América Latina durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.
Gracias a éxitos como "Tu cárcel", "A dónde vamos a parar", "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto" y "Más que tu amigo", el artista logró consolidar una carrera llena de reconocimientos y millones de discos vendidos.
Además de cantante, también es compositor y productor musical, siendo responsable de canciones interpretadas por importantes artistas latinos.
Con el paso de los años, "El Buki" se convirtió en una figura muy querida por distintas generaciones gracias a sus letras románticas y su estilo inconfundible.
Marco Antonio Solís se presentará en Guatemala
El homenaje a Michael Jackson llega justo antes de su esperado concierto en Guatemala como parte de su Tour Gratitud 2026.
El artista se presentará este 15 de mayo en el Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, a partir de las 20:00 horas.
El show forma parte de una gira internacional con la que también recorrerá México, El Salvador y otros países de América Latina.
A través de sus redes sociales, el cantante expresó un emotivo mensaje dedicado a sus seguidores:
"Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. El tour será un encuentro con la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos".
Las entradas para el concierto están disponibles a través de Eticket y los asistentes podrán disfrutar de un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones.