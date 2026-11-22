Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al llegar al altar con su pareja, el músico Maxx Morando. La pareja contrajo matrimonio el sábado 21 de noviembre de 2026 durante una celebración íntima y elegante en Palm Springs, California, en una propiedad privada que anteriormente perteneció al legendario cantante Frank Sinatra.
Cabe destacar que la ceremonia se realizó al aire libre, en una residencia rodeada de jardines y una piscina. Según las imágenes difundidas por la revista People, los novios intercambiaron sus votos bajo un arco decorado con flores y velas blancas, en un ambiente reservado para sus seres queridos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el vestido elegido por la intérprete de Flowers. Miley apostó por un diseño blanco de manga larga, con una pronunciada espalda descubierta y una larga cola. Completó su imagen con el cabello recogido en un elegante moño.
Por su parte, Maxx Morando eligió un esmoquin negro y llevó su característica melena larga suelta. Los invitados también siguieron un código de vestimenta especial: el negro fue reservado para los asistentes, mientras que el blanco quedó exclusivamente para la novia.
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Entre los presentes estuvieron la madre de Miley, Tish Cyrus, su hermana Noah y su padre, Billy Ray Cyrus. También asistieron la actriz Elizabeth Hurley, acompañada de su hijo Damian, y Dominic Purcell, esposo de Tish. La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips.
Los festejos comenzaron una noche antes con una cena de ensayo para familiares y amigos. Las mesas estuvieron iluminadas con velas y pequeños arreglos florales, además de menús personalizados con las iniciales de los novios: M+M.
El menú incluyó ensalada, filet mignon y langosta. Para el postre, los invitados disfrutaron de tarta de chocolate y caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa. La relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, luego de que amigos en común organizaran una cita a ciegas.
Morando, baterista de la banda Liily y productor musical, también ha colaborado con la cantante en proyectos como su álbum Something Beautiful.