 “Vuela bajito” cae de motocicleta tras desobedecer un alto
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Video: “Vuela bajito” cae de motocicleta tras desobedecer un alto

Resultó herido después de hacer acrobacias y ser perseguido por agentes de la PNC.

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El capturado hacía acobacias indebidas en la carretera, según la PNC., Captura de pantalla
El capturado hacía acobacias indebidas en la carretera, según la PNC. / FOTO: Captura de pantalla
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El conductor de una motocicleta fue detenido en el kilómetro 260 de la carretera hacia Río Dulce aldea Buenos Aires, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, luego de desobedecer una orden de alto por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes lo identificaron por su supuesta participación en un grupo de conductores temerarios a los que se les conoce como "Vuela Bajito" en este sector del país.

Los agentes policiales compartieron videos de la persecución en la que se veía al motociclista haciendo maniobras peligrosas a bordo de su vehículo de dos ruedas. Fue por una de esas acrobacias que finalmente derrapó y fue capturado, aunque fue necesario llevarlo a un centro asistencial con custodia policial, debido a los golpes que sufrió.

La PNC identificó al aprehendido como Fernando, de 26 años, alias "Vuela Bajito", quien además de no detenerse cuando los agentes le dieron la orden, viajaba en una motocicleta con el registro del motor alterado.

Según la información compartida por la PNC el procedimiento de detención fue ejecutado por agentes del Departamento de Tránsito de la PNC. El operativo en el que el motociclista recibió la orden para detenerse estaba ubicado en el kilómetro 271, por lo que 11 kilómetros después, el motorista cayó al asfalto y fue detenido por los policías que le seguían el paso.

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"Vuela Bajito" recibe los primeros auxilios

Después del accidente de tránsito que ocurrió en medio de la persecución, el motorista que resultó herido fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes consideraron necesario su traslado hacia un centro asistencial, a donde fue llevado con vigilancia de la PNC.

Según la información de la PNC, cuando los agentes le solicitaron la documentación de la motocicleta, el detenido manifestó no contar con ella. Tras una inspección se estableció que el número del motor del vehículo de dos ruedas se encontraba alterado.

Tras recuperarse de las heridas, el "Vuela Bajito" será llevado ante un juez competente para conocer los motivos de su detención.

La PNC compartió un video del "Vuela Bajito" previo a sufrir el accidente de tránsito que fue notificado por las autoridades.

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El capturado hacía acobacias indebidas en la carretera, según la PNC. - Captura de pantalla

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