Banda escolar se arma de ingenio para hacer sus instrumentos

La falta de instrumentos musicales profesionales para formar una banda escolar no fueron impedimento para que los estudiantes de la Escuela de Educación Física Alta Verapaz mostraran su civismo y deseo de festejar los 205 años de Independencia, durante este martes, 15 de septiembre de 2026.
Con lo que tuvieron a la mano, los estudiantes derrocharon ingenio para fabricar sus instrumentos y hacerlos sonar en un video que se volvió tendencia en las redes sociales. Lo que más llamó la atención de estos jóvenes fue la actitud positiva con la que ejecutaron el ritmo de un desfile para los actos cívicos de este día.
Los integrantes de la banda escolar tomaron los objetos más originales para dar ritmo a su desfile, algunas alumnas llevaron tapaderas de olla, otros toneles de plástico, otros botes de cualquier cosa y algunos hasta botellas de vidrio y garrafones cortados por la mitad.
El video que se volvió tendencia en redes sociales y otros sitios de internet donde la Escuela de Educación Física de Alta Verapaz le robó el corazón a muchos internautas quienes reaccionaron con sorpresa, risas, corazones y pulgares arriba. Muchos vecinos felicitaron a los jóvenes que integran esta banda, por demostrar la voluntad con la que se pueden hacer las cosas.
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Banda con instrumentos adelantados a la época
El video que circula en las redes sociales del citado departamento también muestra a un estudiante que se adelantó a la época, porque decidió llevar una tortuga de las que se usan comúnmente para las posadas previas a la Navidad.
El joven aprovechó el sonido de su tortuga para ayudar a sus compañeros para darle vida y sonido a las celebraciones del 205 aniversario de Independencia de Guatemala y Centroamérica. Otras alumnas dejaron a su mamá sin tapaderas de olla, porque tomaron estas piezas de la cocina para improvisar los instrumentos que les permitieron marcar el tiempo de la música en su desfile.
Por el momento no se ha conocido la reacción de las autoridades ante esta demostración de capacidad e interés por vivir las fiestas patrias al máximo.