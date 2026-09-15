 Andrea Escalona sufre descuido de ropa en transmisión en vivo
Farándula

Andrea Escalona sufre tremendo descuido con su ropa en pleno transmisión de Hoy

La conductora del popular matutino reaccionó con humor a un percance de vestuario mientras bailaba al ritmo de Bellakath.

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Andrea Escalona posa en topless,
Andrea Escalona posa en topless / FOTO:
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Durante la transmisión del programa matutino Hoy, Andrea Escalona vivió un momento inesperado al bailar una canción de Bellakath.

Todo sucedió cuando al levantar los brazos su blusa subió más de lo previsto y quedó a la vista parte de su ropa interior negra frente a las cámaras.

A pesar del incidente, la conductora reaccionó con humor y continuó con la dinámica sin mostrar incomodidad.

Lejos de evitar el tema, Andrea Escalona decidió compartir desde su cuenta de Instagram el video del momento, adelantándose a cualquier comentario y convirtiendo el episodio en motivo de broma entre sus seguidores. 

"Empezamos el lunes con todo y un descuido en la nube", escribió la presentadora al publicar la grabación en redes sociales.

El incidente se produjo mientras la conductora, animada y participativa en una de las dinámicas del matutino, seguía el ritmo de "La Reina del Reggaetón Mexicano", uno de los temas más populares de Bellakath.

El movimiento inesperado de la blusa reveló una parte que normalmente permanece oculta, pero lejos de mostrarse molesta, Escalona decidió compartir la escena con un mensaje ligero, mostrando que tomó el accidente con buen humor.

Mejor reírse

La publicación en Instagram captó rápidamente la atención del público de la conductora, pues transformó un descuido en contenido para sus seguidores.

En vez de borrar el video o ignorar el tema, compartió el clip con un mensaje divertido, aprovechando la frase "descuido en la nube" para bromear sobre la exposición que tuvo frente a la audiencia del programa y sus seguidores en redes sociales.

Andrea Escalona forma parte del elenco habitual de Hoy durante 2026, junto a otras figuras como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Tania Rincón, Arath de la Torre y Paul Stanley.

El incidente sucedió en cuestión de segundos, cuando al levantar las manos la blusa ascendió y las cámaras registraron el instante, que después ganó vida propia en las redes sociales de la presentadora, siempre en tono relajado y sin dramatizar lo ocurrido.

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